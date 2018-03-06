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    Общество

    Появилась реакция муфтия мусульман Украины на обыски в Исламском центре

    (обновлено: )16030
    По словам муфтия духовного управления мусульман Украины "Умма" Саида Исмагилова, правоохранители допустили нарушения во время обысков, в частности, провели их в отсутствие представителей организации.
    Обыски в Украине. Архивное фото
    ukrinform.ru

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов назвал обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Исламском культурном центре в Киеве "провокацией"; по его мнению, они направлены на "преследование мусульман страны".

    Во вторник СМИ сообщили об обысках на территории Исламского культурного центра в Киеве. По данным столичной прокуратуры, обыски в рамках уголовного дела по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, прошли по адресу одной из общественных организаций в Киеве и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Полтаве. В ходе обысков было изъято около 100 книг.

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    По словам Исмагилова, правоохранители допустили нарушения во время обысков, в частности, провели их в отсутствие представителей организации. Исмагилов утверждает, что во время следственных действий в помещение были подброшены девять брошюр. Правоохранители считают, что они пропагандируют насилие и являются доказательствами по делу. Также, по мнению Исмагилова, правоохранители подбросили две книги во время обысков в квартире ответственного за библиотеку Исламского культурного центра Тарика Сархана.

    Муфтий украинских мусульман возмутился, что изъятие книг проводилось в условии отсутствия в Украине списка запрещенных книг.

    "Я заявляю о системных преследованиях мусульман Украины, ведь такие обыски меньше чем за год происходят в третий раз. И подбрасываются одни и те же книги. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то кроме мусульман в культовых сооружениях проводились обыски", — написал Исмагилов во вторник в Facebook.

    Он добавил, что намерен в среду в 13.30 провести в Киеве пресс-конференцию по поводу обысков.

    Саид Исмагилов/Facebook, 6 марта 2018

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