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    Аналитика и комментарии

    Спиридонов: обыск в Исламском культурном центре — тревожный сигнал

    (обновлено: )17842
    Власть должна более ясно объяснить обществу причины обыска в Исламском культурном центре в Киеве, рассказать, о каких запрещенных книгах идёт речь, что именно в них пропагандируется. Иначе такие действия могут неправильно понять, считает Николай Спиридонов.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    История с обыском в Исламском культурном центре в Киеве может свидетельствовать об углублении межнационального и межконфессинального раскола в украинском обществе, возможно — и об окончании "медового месяца" в отношениях нынешней украинской власти с крымскими татарами. В любом случае, это очень тревожный звонок, и властям надо бы более чётко объяснить общественности, что происходит. Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com
    Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

    Ранее стало известно, что правоохранители во вторник провели обыск в Исламском культурном центре в Киеве и изъяли запрещенную литературу.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, "в ходе досудебного расследования 6 марта 2018 года местной прокуратурой совместно с сотрудниками СБУ на основании постановлений суда проведены обыски в помещениях общественной организации и по месту жительства фигурантов производства на территории Киева и Полтавы". 

    Сообщается, что в ходе обысков были изъяты "произведения, содержащие пропаганду культа насилия", а также "другие виды литературы, по которым будут назначены экспертизы".

    Но эти пояснения прокуратуры мало что проясняют, в таких резонансных делах правоохранительные органы и власть должны бы давать более исчерпывающую информацию, отметил Николай Спиридонов, комментируя ситуацию. По его словам, пока что возникает много вопросов, на которые нет ответов.

    Какие именно возникают вопросы? В прокуратуре говорят, что в ходе обысков изъяты книги…

    — Во-первых, запрещённые книги… Это звучит немного несовременно. Если вы знаете, даже "Майн кампф" недавно в Германии легально начали издавать, потому что прошёл срок давности, когда эта книга была под запретом.

    Книга Сталинград Энтони Бивора
    rulit.me
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    И в данном случае хотелось бы увидеть, что это за запрещённые книги. Потому что… это отбрасывает нас к временам средневековья, когда книги запрещали, жгли… И я нигде пока не увидел объяснения, что за запрещённые книги такие. Хотелось бы видеть список, потому что звучит само по себе дико.

    Увы, списками запрещённых книг, фильмов и даже людей — сейчас никого не удивить…  Но о чему может говорить сам факт проведения обыска в Исламском центре?

    — К сожалению, есть подозрение, что в последнее время в Украине межнациональная рознь ширится, тенденция к этому усиливается. Знакомые евреи на это жаловались, знакомые представители других нацинальностей… Соответственно, отбросить такое предположение, что это даже факт притеснения по национальному признаку, мы не можем…

    В данном случае, скорее — по религиозному признаку?

    — В основном, исламскую религию украинцы не особо исповедуют… Но да, можно сказать — по религиозному признаку. От этого не легче: из истории человечества мы знаем, что именно религиозные войны, религиозные "разборки" были наиболее кровавыми, наиболее жестокими. Поэтому, если выдвигаются Исламскому центру какие-то обвинения в (хранении и распространинии — Ред.) книг каких-то незаконных, то нужно подобные обвинения оформлять очень чётко и доходчиво, чтобы обществу было всё понятно.

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    Пока что лично мне — а я, всё-таки, достаточно информированный представитель общества — из того, что я прочитал в СМИ, не вполне понятна суть обвинений… Какие запрещённые книги?

    — Можно предположить, что власть либо не имеет веских аргументов, либо реально недорабатывает, потому что не объяснили обществу, какие всё же реально претензии к этому культурному центру.

    Пресс-служба прокуратуры пояснила, что в этих книгах, возможно, содержится пропаганда культа насилия, что будет назначена экспертиза...

    — Возможно, содержится, возможно, не содержится. Где перечень этих книг, где разъяснения, о каком насилии речь, что вообще в этих книгах пропагандируется? Ясного ответа на этот вопрос в СМИ нет. А в таких делах необходима чёткость и щепетильность. 

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    Интересно, что украинские власти и СМИ обвиняют Россию в давлении на крымских татар, когда в Крыму проводятся обыски по таким же мотивам — изымают литературу, пропагандирующую культ насилия… А теперь то же самое происходит в Киеве. О чём это может говорить?

    Юрий Стець о запрете российских книг в Украине. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Министр Стець о пользе запрета российских книг в Украине

    — Что касается России… Действительно, можно предположить, что определённый "медовый месяц" (Киева — Ред.) с крымскими татарами, может быть, заканчивается. Я знаю из общения с представителями власти до 2014 года, что, в общем-то, крымские татары воспринимались в высших кругах власти достаточно неоднозначно. Предполагалось, что они могут создать определённый очаг напряжённости в Крыму. 

    После 2014 года. Когда власть в Крыму временно поменялась, то крымских татар, мусульман начали (в Киеве — ред.) более активно поддерживать как вероятный противовес России. Хотя надо сказать, что в Крыму РФ достаточно успешно разделила их на несколько групп и очень многие крымские татары там поддерживают российскую власть. Но, тем не менее, татары воспринимаются (в Украине — Ред.) как определённый противовес РФ.

    А теперь…

    Национальная полиция Украины
    Украинское фото
    По закону военного времени. Полиция хочет обыскивать без суда и следствия

    — Тот факт, что уже в Киеве обостряется ситуация вокруг Исламского культурного центра, показывает, что, возможно, тренд всё-таки начинает меняться и, может быть, этот "медовый месяц" с исламом, с крымскими татарами заканчивается. Может быть, противоречия с украинской властью с крымскими татарами начинают более явно проявляться. Ведь трудно предположить, что такие действия (обыск — Ред.) могли быть совершены без одобрения высших лиц государства. Скорее всего, они эти действия одобрили.

    Резюмируем: хочется ясности. Если у этого культурного центра есть грехи, есть нарушения, то пусть нам объяснят более чётко, в чём они заключаются. Иначе это всё будет восприниматься в обществе как преследования по религиозному, по культурному, по национальному, ещё по каким-то признакам. 

    Это как… когда обвиняют, предположим, журналиста. Тогда необходимо очень понятно объяснять, в чём именно его обвиняют, иначе это воспринимают как преследование по политическим мотивам. Вот и в данном случае: обыски, обвинения, но ясного понимания их сути у общества нет.

    Нужна конкретика, перечень книг, пояснения, что в этих книгах пропагандировали и разжигали, какие могут быть последствия. Если это вообще имело место — мы знаем, что в Украине иногда выдвигаются обвинения, которые в принципе не обоснованы.

    Радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культуры в Киеве
    "Черный комитет" в youtube
    Радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культуры в Киеве

    В любом случае, можно сказать, что сигнал очень тревожный — для межконфессионального мира, для общественного спокойствия… А вот сможет ли власть доказать обоснованность своих действий? Ход за ней. 

    Пока в тех сообщениях, которые мы видим в СМИ, убедительного обоснования нет. 

    Отметим, муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов назвал обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Исламском культурном центре в Киеве "провокацией" и заявил о "системных преследованиях мусульман" страны.

    Муфтий украинских мусульман возмутился тем, в частности, что изъятие книг проводилось в условии отсутствия в Украине списка запрещенных книг.

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