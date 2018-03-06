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    Обыск в Исламском культурном центре в Киеве. Прокуратура дала комментарий

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    В ходе обысков были изъяты "произведения, содержащие пропаганду культа насилия", а также "другие виды литературы, по которым будут назначены экспертизы".
    Прокуратура г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. 

    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com
    Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"
    Правоохранители объяснили, зачем проводили обыск в Исламском культурном центре в Киеве. По их словам, они проводят расследование "по факту возможного распространения произведений, которые содержат пропаганду насилия", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры во вторник, 6 марта.

    "В ходе досудебного расследования 6 марта 2018 года местной прокуратурой совместно с сотрудниками СБУ на основании постановлений суда проведены обыски в помещениях общественной организации и по месту жительства фигурантов производства на территории Киева и Полтавы", — говорится в сообщении.

    В ходе обысков были изъяты "произведения, содержащие пропаганду культа насилия", а также "другие виды литературы, по которым будут назначены экспертизы". Всего было изъято 100 экземпляров, рассказали в пресс-службе.

    Ранее стало известно, что правоохранители во вторник провели обыск в Исламском культурном центре в Киеве и изъяли запрещенную литературу.

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