наверх
07.03.201818:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Обыски в Исламском центре: борьба с ИГИЛ или с "рукой Москвы"?

    (обновлено: )18620
    По сведениям политолога Руслана Бортника, обыски в Исламском культурном центре Киева обусловлены борьбой СБУ с исламским терроризмом под давлением западных партнеров, либо же борьбой с "неправильными мусульманами".
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Служба безопасности Украины утром 6 марта провела обыски в Исламском культурном центре в Киеве. 

    По данным прокуратуры Киева, обыски в рамках уголовного производства по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, прошли по адресу одной из общественных организаций в Киеве и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Полтаве. В ходе обысков было изъято около 100 книг.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Спиридонов: обыск в Исламском культурном центре — тревожный сигнал

    В то же время муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов заявил в Facebook, что СБУ подбросила в Исламский центр книги.

    По словам Исмагилова, силовики пришли в Исламский культурный центр в 06:30 и не разрешили охраннику осуществить телефонный звонок, позвать других понятых, вызвать сотрудников Исламского культурного центра. Было предъявлено постановление на обыск и на поиск литературы, "пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию".

    Также проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку Тарика Сархана.

    "Под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств", – написал Исмагилов.

    Муфтий украинских мусульман возмутился, что изъятие книг проводилось в условии отсутствия  в Украине списка запрещенных книг.

    "Я заявляю о системных преследованиях мусульман Украины, ведь такие обыски меньше чем за год происходят в третий раз. И подбрасываются одни и те же книги. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то кроме мусульман в культовых сооружениях проводились обыски", — написал Исмагилов во в Facebook. 

    Смотрите также: Джамала вышла замуж в Исламском культурном центре

    Как сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, на сегодня доминируют две версии происходящего вокруг Исламского культурного центра.

    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    facebook.com/Ленур Ислямов
    Deutsche Welle: как живется культурным центрам РФ и Украины

    "Первая версия — это реально борьба с ИГИЛ, с исламским терроризмом. И косвенным подтверждением этому является то, что на протяжении 2015-2017 годов неоднократно задерживались люди по этим подозрениям на юге Украины, и даже возбуждались уголовные дела. То есть, нельзя сказать, что работа в этом плане совсем не ведется. Скорее всего, это происходит под давлением западных партнеров, которые тоже очень плохо смотрят на эти вещи и не хотят, чтобы Украина в источник или в базу для международного терроризма на фоне политической нестабильности", — пояснил Бортник.

    Другая версия, по словам политолога, заключается в том, что это просто "неправильные мусульмане".

    "Якобы этот Исламский культурный центр находился под влиянием определенных исламских центров в России, и это борьба за политическое влияние", — сказал Бортник.

    Как отметил политолог, пока однозначный вывод сделать сложно.

    "По факту правоохранительные органы какого-то финального результата не достигли. Те обвинения, которые сегодня звучат, выглядят достаточно слабыми и натянутыми", — заключил Бортник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие