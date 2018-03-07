Обыски в Исламском центре: борьба с ИГИЛ или с "рукой Москвы"?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины утром 6 марта провела обыски в Исламском культурном центре в Киеве.

По данным прокуратуры Киева, обыски в рамках уголовного производства по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, прошли по адресу одной из общественных организаций в Киеве и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Полтаве. В ходе обысков было изъято около 100 книг.

В то же время муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов заявил в Facebook, что СБУ подбросила в Исламский центр книги.

По словам Исмагилова, силовики пришли в Исламский культурный центр в 06:30 и не разрешили охраннику осуществить телефонный звонок, позвать других понятых, вызвать сотрудников Исламского культурного центра. Было предъявлено постановление на обыск и на поиск литературы, "пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию".

Также проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку Тарика Сархана.

"Под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств", – написал Исмагилов.

Муфтий украинских мусульман возмутился, что изъятие книг проводилось в условии отсутствия в Украине списка запрещенных книг.

"Я заявляю о системных преследованиях мусульман Украины, ведь такие обыски меньше чем за год происходят в третий раз. И подбрасываются одни и те же книги. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то кроме мусульман в культовых сооружениях проводились обыски", — написал Исмагилов во в Facebook.

Смотрите также: Джамала вышла замуж в Исламском культурном центре

Как сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, на сегодня доминируют две версии происходящего вокруг Исламского культурного центра.

"Первая версия — это реально борьба с ИГИЛ, с исламским терроризмом. И косвенным подтверждением этому является то, что на протяжении 2015-2017 годов неоднократно задерживались люди по этим подозрениям на юге Украины, и даже возбуждались уголовные дела. То есть, нельзя сказать, что работа в этом плане совсем не ведется. Скорее всего, это происходит под давлением западных партнеров, которые тоже очень плохо смотрят на эти вещи и не хотят, чтобы Украина в источник или в базу для международного терроризма на фоне политической нестабильности", — пояснил Бортник.

Другая версия, по словам политолога, заключается в том, что это просто "неправильные мусульмане".

"Якобы этот Исламский культурный центр находился под влиянием определенных исламских центров в России, и это борьба за политическое влияние", — сказал Бортник.

Как отметил политолог, пока однозначный вывод сделать сложно.

"По факту правоохранительные органы какого-то финального результата не достигли. Те обвинения, которые сегодня звучат, выглядят достаточно слабыми и натянутыми", — заключил Бортник.