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    У жены задержанного в Донбассе Рубана прошли обыски - СМИ

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    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (570)

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    Коллеги Владимира Рубана по "Офицерскому корпусу" осторожны в высказываниях и утверждают, что о задержании им пока ничего неизвестно.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. По месту жительства супруги руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана прошли обыски, сообщает газета "Факты" со ссылкой на источник в этой организации.

    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Facebook Єгор Карпенко
    Задержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов

    Как рассказал собеседник издания, в доме жены Рубана "побывали сотрудники СБУ, искали какие-то рукописи и средства связи".

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    "Коллеги Рубана по "Офицерскому корпусу" весьма осторожны в высказываниях. Они утверждают, что о задержании им пока ничего неизвестно. Но уже известно, что 8 марта по месту жительства супруги Рубана был проведен обыск… Собеседник сомневается в законности проведения обыска и считает, что все это может быть провокацией, направленной на дискредитацию Рубана", — говорится в сообщении.

    Напомним, в четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 

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    Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ. 

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