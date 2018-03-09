У жены задержанного в Донбассе Рубана прошли обыски - СМИ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. По месту жительства супруги руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана прошли обыски, сообщает газета "Факты" со ссылкой на источник в этой организации.

Как рассказал собеседник издания, в доме жены Рубана "побывали сотрудники СБУ, искали какие-то рукописи и средства связи".

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"Коллеги Рубана по "Офицерскому корпусу" весьма осторожны в высказываниях. Они утверждают, что о задержании им пока ничего неизвестно. Но уже известно, что 8 марта по месту жительства супруги Рубана был проведен обыск… Собеседник сомневается в законности проведения обыска и считает, что все это может быть провокацией, направленной на дискредитацию Рубана", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.