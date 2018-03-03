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    В столкновениях под Радой от действий полиции пострадал журналист

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    Зачистка палаточного городка под Радой (57)

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    По словам журналиста, он вел фото- и видеосъемку утренних событий под зданием Верховной Рады в центре Киева. При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой.
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Во время сноса палаточного городка под Верховной Радой и столкновений под стенами парламента утром 3 марта от действий полиции пострадал журналист "Радио Свобода". Об этом сообщает издание на своем сайте.

    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    По словам журналиста, он вел фото- и видеосъемку утренних событий под зданием Верховной Рады в центре Киева. При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой.

    "Камера была направлена в сторону палаток активистов. В один момент работник полиции приблизился к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо", — говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу утром под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих.

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