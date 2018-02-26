Дело журналистов Васильца и Тимонина: "режим пошёл на попятную"?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Апелляционный суд Киева отменил приговор журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину.

В сентябре 2017 года Андрушовский райсуд Житомирской области признал Васильца и Тимонина виновными в пособничестве сепаратизму и приговорил их к 9 годам тюремного заключения. Оба журналиста подали апелляцию на решение суда.

Теперь дело направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения, а мера пресечения изменена с содержания под стражей на домашний арест. По словам адвокатов, это даёт некоторую надежду на благоприятный исход и в других "политических" делах, в частности, в деле житомирского журналиста Василия Муравицкого.

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Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина адвокат Муравицкого Андрей Гожий. На определённом этапе он был также защитником Васильца и Тимонина — по его словам, подключился к делу "осенью, когда сотрудники СБУ хотели силой вывезти журналистов в зону, неподконтрольную Украине". Позднее занимался работой с международными правозащитными организациями.

"Учитывая ситуацию с правовым нигилизмом и давлением режима на свободу слова, это (отмена приговора Васильцу и Тимонину — Ред.), конечно же, победа. Прежде всего потому, что парни вышли на свободу и будут находиться дома, а не в тюрьме", — сказал адвокат.

По его словам, такое решение Апелляционного суда может означать, что "режим пошёл на попятную и уже не ощущает себя так монолитно и уверенно, как раньше".

"Конечно, сказывается и давление международных структур. Буквально перед самим судом евродепутаты выступили с призывом освободить Васильца и Тимонина, также швейцарская сеть "Солидарность" признала их политическими заключёнными и потребовала их освобождения. Финский комитет "За мир" тоже в своём официальном органе (у них есть журнал) назвал дело Васильца-Тимонина политически мотивированным и неадекватным", — рассказал Гожий.

Он добавил, что не менее важную роль в освобождении журналистов сыграла профессиональная работа адвокатов Натальи Вознюк и Елены Лешенко.

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"Они сумели грамотно и правильно организовать защиту, сориентироваться в нынешней и правовой, и политической ситуации, и выстроить соответствующие алгоритмы для дальнейшей борьбы", — сказал Гожий.

В то же время, отметил адвокат, у него есть и определённые опасения, что "после этой маленькой победы режим будет, что говорится, рогами упираться, что будет это годами рассматриваться, будет отфутболено в непонятно какой суд, который может находиться географически очень далеко, и эта "резина" может тянуться буквально до смены правящего режима"…

Отвечая на вопрос, какие в связи с этим перспективы у дела находящегося в житомирском СИЗО журналиста Василия Муравицкого, вокруг которого похожая общая атмосфера, Гожий подчеркнул, что "общая атмосфера действительно похожа, но юридически суть дел — разная".

"Муравицкому приписывают более тяжкие преступления — ему приписывают государственную измену, ему приписывают покушение на территориальную целостность… А у Васильца и Тимонина, по сути, одной из главных статей была "помощь террористической организации". Думаю, поскольку Муравицкий работал на международной информационное агентство и освещал коррупцию в органах украинской власти, то куда более тяжкие статьи ему вменили…. Но если учитывать общий характер и источник — что это репрессии правящего режима — то, конечно, надежда есть, и надежда большая, что наши житомирские суды последуют примеру киевского Апелляционного суда и, как минимум, освободят Василия Муравицкого из-под стражи", — сказал адвокат.

Он добавил, что Василец и Муравицкий некоторое время сидели в одной камере в Житомирском СИЗО — "там и познакомились".

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Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International назвала Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить.

Что касается дела Васильца и Тимонина, то адвокат журналистов Наталья Вознюк отметила, что приговор к девяти годам лишения свободы стал следствием "некачественного рассмотрения обвинения в суде первой инстанции — что и повлекло вот такой результат".

"Все прекрасно понимают, что поездка в город Донецк в то время, когда не было никакого запрета, то… должны быть очень существенные и весомые аргументы, чтобы доказать вину. Ребята были в Донецке и потом вернулись — когда там работали банки, работали все учреждения. И никакого преступления в этом нет. Что касается Евгения Тимонина, то одним из доказательств были его посты, и то, даже не посты, а перепосты какой-то информации в интернете, в социальных сетях. На сегодняшний день каждый человек имеет право выражать свою точку зрения, свое мировоззрение — вот он и выражал таким образом, путём перепостов. Ну а дальше ни органы досудебного расследования, ни суд не удосужились даже спросить, чьи это были посты и для чего они были в соцсетях выложены. Вот такая ситуация в нашей стране", — сказала адвокат.

Она отметила, что за посты и перепосты в соцсетях пострадали многие в стране.

"Мы все знаем, сколько на сегодняшний день есть уголовных дел. Мы видим бегущие строки на всех телеканалах — по статье 258, часть 3, по всем страшным статьям, которые раньше никому и в голову не приходили, а сейчас за любой пост, мы уже видим, что то там внесли в единый реестр досудебных расследованиях информацию о преступлении, то там… Нужно всё устанавливать в суде", — констатировала Вознюк.

Сам Дмитрий Василец в интервью телеканалу NewsOne заявил, что он уверен: сегодня политические заключённые есть "абсолютно в каждой тюрьме", в каждом изоляторе Украины, просто о них никто не знает.

"Только за период, когда я сидел, в течение двух лет, ко мне в камеру три или четыре политзаключённых попадало (…) На сутки я даже сидел в одной камере с Василием Муравицким, который сейчас тоже находится в Житомирском СИЗО. А на самом деле в каждом СИЗО в каждой области есть какое-то количество политзаключённых", — сказал журналист, добавив, что власти стараются скрывать эту информацию, поэтому об общем количестве политических заключённых судить трудно.

Отметим, ранее руководитель общественной организации "Центр Свободы Слова" Елена Бондаренко заявляла, что, по их предположительным оценкам, в Украине в настоящее время от 4,5 до 5 тысяч политзаключённых, людей, которые находятся в местах лишения свободы за свои убеждения.

Что касается перспективы дела журналистов Васильца и Тимонина, то Наталья Вознюк отметила: Апелляционный суд отменил приговор Анрушовского районного суда Житомирской области в связи с тем, что были допущены многочисленные нарушения как процессуального, так и материального права, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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"В связи с тем, что Василец и Тимонин пребывали уже длительное время — с ноября 2015 года — под стражей, учитывая практику ЕСПЧ, то есть, что с течением времени нужно всё-таки пересматривать меру пресечения, суд пришёл в выводу, что круглосуточный домашний арест все-таки будет, скажем так, гарантией их (журналистов — Ред.) надлежащего поведения во время рассмотрения дела в суде первой инстанции", — сказала Вознюк.

Она добавила, что, в соответствии с требованиями УПК, дело в любом случае возвращается в тот суд, который принял решение.

Однако, по словам адвоката, в связи с тем, что в Андрушовке было (на момент ее ознакомления с делом) всего четыре судьи, три из которых уже принимали решение, то, скорее всего, "будет отчёт о невозможности распределения дела в суде, и дело должно уйти в апелляцию для того, чтобы апелляция установила суд, который будет рассматривать это дело по сути".

Ранее бывший замглавы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов заявлял, что у суда нет никаких доказательств вины Васильца и Тимонина. По его словам, "реально они осуждены за высказывания в адрес участников Майдана".

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила, что "овечья жестокость" приговора объясняется стремлением запугать всех, кто не согласен с действиями нынешней украинской валсти: все "должны понять, что любая антирежимная риторика закончится обвинениями в госизмене, сепаратизме, терроризме и покушении на госстрой и девяточкой в тюрьме"…