Журналист Муравицкий: "Страшно за Украину, ведь Порошенко не остановится"

Николай Лаврентьев — Житомир, РИА Новости Украина

Арестованному в августе прошлого года по обвинению в госизмене журналисту Василию Муравицкому еще, как минимум, два месяца придется провести в Житомирском СИЗО. Обновленный состав суда решил не менять оппозиционеру меру пресечения и оставил его под стражей. К рассмотрению дела служители Фемиды вернутся только в марте, а пока, в ожидании справедливого вердикта суда, Муравицкий ответил на вопросы корреспондента РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

Прежде вы содержались в камере, где кроме вас находилось еще восемнадцать человек. Ситуация как-то изменилась?

— Условия содержания немного улучшились. Сейчас кроме меня в камере сидят еще трое. Но на этом плюсы заканчиваются. Достаточно сказать, что температура в помещении не подымается выше двенадцати градусов. Но вода в кранах не замерзает, и это уже хорошо. Так что, можно сказать, "моржую"…

За полгода за решеткой уже научились тюремному жаргону?

— К счастью, я сижу с интеллигентными, образованными людьми, поэтому говорю или на русском, или на украинском. К слову, большинство сокамерников полностью поддерживают мою позицию. Более того, в Лукьяновском СИЗО я сидел с теми, кто служил в АТО, добровольцами. Общаясь, мы сошлись во мнении, что в Украине происходит что-то очень злое и темное.

Свободного времени у вас более чем достаточно, чем занимаете его за решеткой?

— В меру возможностей пытаюсь заниматься спортом, читаю книги, изучаю кодексы. Надо же разобраться, за что меня все-таки судят — за полгода я до сих пор не понял, в чем заключается состав моего преступления. Честно говоря, жаль моих адвокатов — они вынуждены опровергать абсурд. А как можно это сделать, если едва дотрагиваешься до абсурда, как тут же сам становишься его соучастником.

Год назад, находясь на свободе, могли представить, что ваша журналистская деятельность в итоге приведет вас на скамью подсудимых?

— Мне до сих пор кажется, что я нахожусь в каком-то кошмарном сне, что это не Украина, а какое-то Сомали или, в крайнем случае, Турция. Ведь даже Эрдоган не сажает журналистов по таким статьям. Не додумался об этом и Путин, которого в Украине клеймят на каждом шагу. Зато Петру Порошенко, нашему "англоязычному Януковичу" в этом плане ничего не мешает. По новым статьям Уголовного кодекса можно без суда и следствия держать человека за решеткой, годами не меняя ему меру пресечения. А потом сказать: "Извините, мы ошиблись…"

Читайте также: Журналист Муравицкий на суде: "мне некуда бежать, я украинец"

В Украине официально осужден тоталитарный коммунистический режим, но власть не стесняется пользоваться его методами…

— Такого не было во времена сталинских репрессий, а в восьмидесятые не сажали за решетку даже признанных диссидентов. Сейчас нет статьи "антисоветская пропаганда", зато существует "пособничество терроризму", под которое можно записать все, что угодно. Это не что иное, как новый механизм репрессий. Да и в обвинительном акте четко сказано, что меня обвиняют в соответствии с указом президента Порошенко.

В Украине многие политики, даже будучи под следствием, разгуливают на свободе. Но по отношению к вам суд почему-то не спешит менять меру пресечения…

— Уголовные дела в Украине открыты в отношении многих политических деятелей. В частности, на днях страну спокойно покинул бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, с которым у нас похожие статьи. Хотя, будь у меня возможность, я бы с удовольствием последовал его примеру и укатил куда-нибудь если не в Польшу, то на юг Франции. Сняли электронный браслет с нардепа от "Блока Петра Порошенко" Борислава Розенблата, замешанного в известном "янтарном" деле. Я бы сейчас с удовольствием надел его освободившийся браслет и вышел на свободу под домашний арест.

На заседания суда вы регулярно приходите в чёрной вышиванке. Это форма протеста?

— Нет, я украинец и всегда таковым себя считал. В таких вышиванках мы ходили на праздники, почему бы мне не надеть ее сейчас. По образованию я — учитель украинского языка и в семье мы общаемся исключительно на украинском. Смешно, но меня обвиняют в издевательстве над Украиной, хотя я несколько лет жизни отдал популяризации языка и культуры этой страны.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

Давайте представим, что суд решил снять с вас все обвинения и выпустил на свободу. Останетесь в Украине или будете просить политического убежища за границей, как это уже сделал главред сайта “Страна.Ua” Игорь Гужва?

— Я думал над этим, но пришел к выводу, что не буду покидать Украину. На сегодняшний день создан Фонд Василия Муравицкого, который будет заниматься поддержкой всех политических заключенных. Ведь сейчас в государстве десятки таких людей и если я выйду на свободу, посвящу себя их помощи.

Не боитесь судьбы журналиста Олеся Бузины, убийством которого радикалы не стесняются пугать всех неугодных?

— Я уже ничего не боюсь. Тем более, что меня поддерживают очень много людей. Приходят письма и передачи от тех, кого я вообще никогда не видел. Благодарен депутатам Европарламента, дипломатам, представителям Amnesty International, журналистам. Последним в нынешние непростые времена совсем нелегко.

К слову, как бы вы оценили состояние свободы слова в современной Украине?

— На лицо яркие признаки репрессий. Один из них — указание из центра. Например, мой обвинительный акт построен не на законе, а на Стратегии национальной безопасности, утверждённой Порошенко. Это всего лишь подзаконный идеологический акт. Зачем власти воевать с журналистами? Все просто — президент понимает, что выиграет следующие выборы только в случае, если встанет на радикальные позиции. Это подавление оппозиционной мысли, оппозиционной журналистки. Сегодня антирейтинг Порошенко равен трем четвертым населения Украины — эти люди или не любят, или ненавидят главу государства. Поэтому Петр Алексеевич заручается поддержкой ядерного электората, радикалов, которым не важны экономика, свобода слова, свобода мысли.

Позиция Запада, для которого эти ценности всегда стояли во главе угла власть не интересует?

— Порошенко не просто обманывает своих европейских партнеров, а уже в тупую "кидает" их. Для Петра Порошенко западные лидеры — это жужжащие мухи, которые мешают жить и устанавливать в стране фаянсовую диктатуру. Европа Порошенко не нужна, сейчас его главная цель — второй срок.

Как думаете, Порошенко держит ваше дело на личном контроле?

— Сомневаюсь, ведь в Украине достаточно дел такого характера. Безусловно, контроль власти имеется, но не личный. Между тем, Порошенко ничего не стоит решить дело Муравицкого — достаточно одного намека, и дело закроют. Ведь уже на второй день после моего задержания следователь признался, что преследование идеологическое и предложил подписать заявление на обмен. Но в итоге Украина позорит сама себя — международные организации называют меня узником совести, а государство — изменником родины. И это при том, что год назад в здании, которое соседствует с Королевским райсудом меня награждали званием "Журналист года". Парадокс, но теперь за эту же деятельность меня судят.

Чем, на ваш взгляд, обернется для государства правление тех, кто в том числе поспособствовал вашему аресту?

— Страшно за то, что будет с Украиной. Маятник, который качнула власть будет сложно остановить. Но закручивая гайки, политики не понимают, что рано или поздно они сорвутся. Порошенко и компания играют в очень опасные для страны игры…