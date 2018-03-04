наверх
05.03.201800:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Общество

    Freedom House объяснил, почему журналисты Украины избегают критических тем

    (обновлено: )35650
    Как подчеркнул директор представительства Freedom House, в Украине фиксируются угрозы свободе слова: это и физическое насилие против журналистов, проявление агрессии и нападения на представителей СМИ.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. 

    Флаг Украины
    УНИАН
    Freedom House об Украине: "частично свободная" страна
    Политическое и экономическое давление заставляют украинских журналистов избегать критических тем, заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф во время дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

    По словам Шаафа, в Украине фиксируются угрозы свободе слова. Это и физическое насилие против журналистов, проявление агрессии и нападения на представителей СМИ и редакции, и экономическое или политическое давление.

    "Власти ограничили свободу слова в Украине, якобы под предлогом национальной безопасности. Но это больше политические действия. Попытки усилить контроль в интернет-пространстве мы расцениваем как усиление цензуры", — сказал он.

    Ранее главы и редакторы ряда украинских СМИ призвали президента страны Петра Порошенко принять меры по прекращению давления на средства массовой информации и остановить уничтожение свободы слова в стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    На месте обрушения крыши завода в Кривом Роге
    Украина остановилась в снежных заносах
    Саакашвили в Амстердаме
    Зачистка палаточного городка под Радой