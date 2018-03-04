Freedom House объяснил, почему журналисты Украины избегают критических тем

JOE KLAMAR / AFP

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина.

Политическое и экономическое давление заставляют украинских журналистов избегать критических тем, заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф во время дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

По словам Шаафа, в Украине фиксируются угрозы свободе слова. Это и физическое насилие против журналистов, проявление агрессии и нападения на представителей СМИ и редакции, и экономическое или политическое давление.

"Власти ограничили свободу слова в Украине, якобы под предлогом национальной безопасности. Но это больше политические действия. Попытки усилить контроль в интернет-пространстве мы расцениваем как усиление цензуры", — сказал он.

Ранее главы и редакторы ряда украинских СМИ призвали президента страны Петра Порошенко принять меры по прекращению давления на средства массовой информации и остановить уничтожение свободы слова в стране.