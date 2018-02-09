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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: покошмарили "Вести" — вот вам и свобода слова

    Тема:

    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (105)

    (обновлено: )57838
    "Пятую колонну" украинской власти опять проверяют на прочность. Силовое вторжение в редакцию медиахолдинга "Вести" стало причиной очередного медиа-скандала, активно осуждаемого не только в пределах страны, но и далеко за ее рубежами.
    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Налет на Вести. Как идет эвакуация из здания. Видео
    facebook.com/UNNews
    Скандал вокруг "Вестей". Кадры из бизнес-центра

    Украинские "Вести" уже вторые сутки окружены чередой не самых приятных новостей. В пятницу, 9 февраля, редакция газеты заявила, что при попытке сотрудников зайти в офис неизвестные распылили газ, из-за чего пострадала сотрудница издания. Пострадавшая журналистка утверждает, что газ распылили люди, которые ранее "разгромили офис". 

    Днем ранее, в четверг, с самого утра сотрудники Нацполиции и представители военной прокуратуры, заблокировали редакцию газеты, сайта и радио "Вести". Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена и редакция "Вестей". В украинском сегменте соцсетей судьбой "Вестей" обеспокоены многие.   

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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