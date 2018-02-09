Соцсети: покошмарили "Вести" — вот вам и свобода слова

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинские "Вести" уже вторые сутки окружены чередой не самых приятных новостей. В пятницу, 9 февраля, редакция газеты заявила, что при попытке сотрудников зайти в офис неизвестные распылили газ, из-за чего пострадала сотрудница издания. Пострадавшая журналистка утверждает, что газ распылили люди, которые ранее "разгромили офис".

Днем ранее, в четверг, с самого утра сотрудники Нацполиции и представители военной прокуратуры, заблокировали редакцию газеты, сайта и радио "Вести". Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена и редакция "Вестей". В украинском сегменте соцсетей судьбой "Вестей" обеспокоены многие.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook