Журналисты призвали власти прекратить давление на СМИ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Журналисты призывают власти Украины прекратить давление на СМИ, говорится в резолюции, принятой участниками публичной дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", которую в пятницу провели Национальный совет журналистов Украины (НСЖУ) и Международная федерация журналистов.

Ранее журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Петра Порошенко защитить свободу слова в стране. Письмо подписали около 60 журналистов. В послании отмечается, что "карающую" роль в работе СМИ сегодня выполняет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Против медиаорганизаций и отдельных журналистов избирательно применяются механизмы чрезмерного надзора контролирующих органов и регуляторов. Есть факты, когда полувоенные формирования и армии анонимных "ботов" начинают создавать информационные кампании травли или психологического преследования работников медиакомпаний", — отмечается в резолюции, опубликованной на сайте НСЖУ.

Журналисты требуют от властей прекратить давление на работников СМИ, реформировать работу Нацсовета по ТВ и радиовещанию с целью уменьшения ее зависимости от властей, запретить проверки редакций СМИ до окончания президентских и парламентских выборов, безотлагательно провести парламентские слушания относительно угроз свободе слова и безопасности журналистов.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.