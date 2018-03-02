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    Журналисты призвали власти прекратить давление на СМИ

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    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (325)

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    Против медиаорганизаций и отдельных журналистов избирательно применяются механизмы чрезмерного надзора контролирующих органов и регуляторов, говорится в резолюции НСЖУ.
    Журналисты, камера, пресс-конференция
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Журналисты призывают власти Украины прекратить давление на СМИ, говорится в резолюции, принятой участниками публичной дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", которую в пятницу провели Национальный совет журналистов Украины (НСЖУ) и Международная федерация журналистов.

    Ранее журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Петра Порошенко защитить свободу слова в стране. Письмо подписали около 60 журналистов. В послании отмечается, что "карающую" роль в работе СМИ сегодня выполняет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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    "Против медиаорганизаций и отдельных журналистов избирательно применяются механизмы чрезмерного надзора контролирующих органов и регуляторов. Есть факты, когда полувоенные формирования и армии анонимных "ботов" начинают создавать информационные кампании травли или психологического преследования работников медиакомпаний", — отмечается в резолюции, опубликованной на сайте НСЖУ.

    Журналисты требуют от властей прекратить давление на работников СМИ, реформировать работу Нацсовета по ТВ и радиовещанию с целью уменьшения ее зависимости от властей, запретить проверки редакций СМИ до окончания президентских и парламентских выборов, безотлагательно провести парламентские слушания относительно угроз свободе слова и безопасности журналистов.

    Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. 

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