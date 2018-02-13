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    Гужва объявлен в розыск. Комментарии прокурора и адвоката

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    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (105)

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    Адвокат Игоря Гужвы Елена Клименко заверила, что ее клиент проходит курс лечения за границей и намерен вернуться в Украину 20 февраля.
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    В понедельник, 12 февраля, Шевченковский райсуд Киева объявил в розыск главного редактора "Страны.ua" Игоря Гужву в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гужва: меня в Украине ждет тюрьма

    "Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", — прокомментировал решение суда прокурор.

    В свою очередь адвокат Гужвы Елена Клименко заверила, что ее клиент проходит курс лечения за границей и намерен вернуться в Украину 20 февраля.

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    По ее словам, решение суда о розыске Гужвы является преждевременным.

    Напомним, 31 января главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

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    Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

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