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    "Не сахар". Порошенко пригласил журналистку посмотреть, как живет

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    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (26)

    (обновлено: )949111
    Глава государства отметил, что олигархи начали платить налоги, которые они не платили, государственные предприятия начинают работать на государство.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко пригласил журналистку провести с ним один день и посмотреть, как он живет. Об этом он сказал на пресс-конференции 28 февраля, отвечая на вопрос, как это быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают.

    "Я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар. Вам интересно – я приглашаю. Вас лично провести день со мной. Прошу. Считайте, что договорились. Я уверен, что вы измените мнение", — сказал Порошенко.

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Следите за руками. Пресс-конференция "дирижера" Порошенко

    Он также добавил, что готов отчитаться, что ему удалось сделать за эти 3 года.

    "Я не хочу ссылаться на, например, на Хюга Мингарелли, который говорит: "кто не видит реформ в Украине – он сказал по-другому, но, мягко говоря, – тот не объективен". Поездите, пожалуйста, посмотрите… Ключевая позиция, дорогая моя, мы должны изменить с вами страну", — сказал Порошенко

    Он добавил, что за время президентства обеднел.

    "Могу отметить, что, когда я избирался президентом, мое состояние было намного больше, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику", — сказал глава государства.

    Он также рассказал, что сделал много ("олигархи начали платить налоги, которые они не платили, государственные предприятия начинают работать на государство"), но видит и проблемы.

    "Я не ношу розовые очки, дорогая моя, я лично вижу все проблемы страны. Если мы делаем сегодня объективное освещение – то слышим две точки зрения, если мы даем оценки – то это политические процессы – это ваше право, я его уважаю", — подытожил Порошенко.

    Напомним, 28 февраля Порошенко проводит в Киеве пресс-конференцию.

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