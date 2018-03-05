Нападения, аресты, угрозы. Журналистам не по себе от такой свободы слова

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Регулярные обыски в редакциях, погромы, нападения представителей власти и травля — таковы нынешние реалии работы журналистов в Украине. Но и это не все. Представителей СМИ заключают в тюрьмы за профессиональную деятельность. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Неутешительная статистика

Согласно данным Национального союза журналистов, в стране в течение минувшего года в отношении представителей СМИ было совершено 90 актов физической агрессии.

Так, наибольшее количество инцидентов зафиксировано в июне — 12 и по пять в октябре, ноябре и декабре. Было совершено 14 физических нападений на журналистов при участии должностных лиц и народных депутатов. Восемь раз в таких нападениях обвинялись представители полиции и сотрудники Управления государственной охраны. Против журналистов даже применялось оружие, причем трижды.

В НСЖУ уточнили, что больше всего нападений на журналистов произошло в Киеве — 29 и Одесской области — 10. В Донецкой и Николаевской областях зафиксировано по шесть таких случаев, в Житомирской — 5, в Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областях — по четыре.

Атаки на журналистов и аресты

На журналистов нападают не просто на улицах, но и в залах суда, и в стенах парламента. В октябре минувшего года журналист "Громадского ТВ" Дмитрий Реплянчук сообщил об избиении силовиками в ходе "зачистки" от радикалов зала Святошинского суда Киева при рассмотрении меры пресечения руководителю ОУН Николаю Коханивскому. Реплянчук заявил, что правоохранители положили его на землю и "били ногами и руками, пытались заломить". При этом он уточнил, что является представителем СМИ и показывал удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую, по словам Реплянчука, правоохранители разбили.

Уже в нынешнем году громкий инцидент произошел в Раде. Парламентский журналист Иван Марусенко попытался снять на видео разговор народных депутатов Александра Пономарева и Сергея Соболева. Но вот первому это не понравилось, и он отобрал у журналиста телефон. Пономарев начал эмоционально обзывать журналистов "журналюгами" и обвинил их в подглядывании за частной беседой. Он выхватил у журналиста телефон, а после требований вернуть мобильный заявил, что ничего не брал. После этого народный избранник выхватил телефон у еще одного журналиста, обвинив сотрудников СМИ в провокациях. "Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать", — угрожал журналистам нардеп, но телефоны после долгих перепалок все же вернул. По инциденту с Пономаревым позднее прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

Также отметим, что Украина фигурирует в рейтинге стран, где журналистов сажают в тюрьмы за профессиональную деятельность. На сегодняшний день за решеткой находится житомирский журналист Василий Муравицкий. Его арестовали минувшим летом по обвинению в госизмене, терроризме и разжигании национальной розни. Его обвиняют также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Международная организация Amnesty International считает журналиста узником совести и ранее призывала немедленно его освободить.

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Немалый тюремный срок осенью минувшего года получили журналисты Дмитрий Василец и Сергей Тимонин, которых Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме и приговорил к 9 годам тюрьмы. Их задержали еще в 2015 году, обвинив, в частности, в создании канала "Новороссия ТВ". Уже в феврале этого года Апелляционный суд Киева отпустил Васильца и Тимонина из-под стражи и отправил под домашний арест.

Требования прекратить давление

Постоянный прессинг журналистов стал поводом для проведения в Киеве круглого стола "Угрозы свободе слова в Украине", в ходе которого была принята резолюция с требованием к власти прекратить давление на медиа и положить конец безнаказанность за преступления против журналистов.

"Власть не слышит не только украинских журналистов, но и остается равнодушной к сигналам Запада (проигнорированы заявления американского Комитета защиты журналистов – по расследованию убийства Павла Шеремета; послов "Большой семерки" – по травле журналистов сайтом "Миротворец"…)", — говорится в документе.

В резолюции выдвигаются требования запретить проверки редакций СМИ до окончания президентских и парламентских выборов, а также провести парламентские слушания относительно угроз свободе слова и безопасности журналистов и проводить такие слушания регулярно каждый год.

Медийщики потребовали:

— от президента выполнить обещание, данное в День журналиста 6 июня 2017 года, по организации публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета;

— от Верховной Рады — ввести должность Уполномоченного ВР по вопросам свободы слова и безопасности журналистов с широкими полномочиями контроля за следствием;

— от Генпрокуратуры — назначить в руководстве Генпрокуратуры лицо, ответственное за надзор за расследованием преступлений, совершенных против журналистов, и публиковать ежеквартальные отчеты по результатам расследования этих преступлений;

— от МВД — назначить в руководстве МВД лицо, ответственное за надзор за расследованием преступлений, совершенных против журналистов, и обнародовать отчеты;

— от судебной ветви власти — обеспечить открытость судов по рассмотрению преступлений, совершенных против журналистов, и ввести отдельный учет соответствующей категории дел и ежеквартальную публикацию отчетов по рассмотрению этих дел;

— от Высшего совета правосудия — ввести отчетность о привлечении к ответственности судей за нарушение прав журналистов в судебном процессе, а также о ненадлежащем рассмотрении этой категории дел с ежеквартальной публикацией отчетов.

Вместе с тем в "нечуваной свободе слова" пока что ни один из адресатов обращения журналистов на резолюцию не отреагировал.