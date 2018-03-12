Об одной не тайной встрече Порошенко. Блогер блогеру не товарищ

Роман Степняк

Вот был бы я блогером – горя бы не знал. Незаурядным, конечно, хотя бы таким, как Мирослав Олешко. До чего талантливый парень с необыкновенным блогерским чутьем: вот вздумал президент с авоськой в супермаркет зайти за хлебушком – Мирослав тут как тут. Не только поздоровался с главой государства, о чем я всю жизнь напрасно мечтаю, но и видео снял и тут же в сетях опубликовал: "Просто Президент Украины. Зашедший в супермаркет. Сфотографировался со своими гражданами и уехал по работе. Дети рядом проезжают на велосипеде. Страна меняется".

Или еще был случай: поехала как-то супруга президента Марина Анатольевна по неотложным делам, а тут бензин закончился в автомобиле, пришлось парковаться у ближайшей автозаправки. Мирослав уже здесь, и фото, и видео сообразил, и тут же в социальные сети выложил! А что такого – пусть знает народ, как семья президента живет, ничем не отличаясь от рядового гражданина, в прежние времена и при другом президенте называемого "пересичным украинцем".

Ничего удивительного, что президентский глаз падает именно на таких талантливых блогеров – людей, на которых можно положиться как на себя самого, — преданных и радеющих за судьбу государства не меньше самого гаранта. Им можно доверить самое сокровенное в непростое время! А что такое время настало, можно судить по внешним признакам: вы видели, какие снега в Киеве стоят, хотя уже середина марта!

Короче, собрал в минувшую субботу глава государства самых талантливых блогеров на конфиденциальную встречу в администрации, чтобы узнать из их уст правду про жизнь поодаль от Печерских холмов, и своими мыслями, как на эту жизнь президентскими глазами смотреть, поделиться. Для прочей пишущей братии все это можно было бы вложить в нехитрые рекомендации, известные под угрюмым термином "темники", но для ведущих блогеров из-за особого к ним отношения было принято решение донести лично и устно, чтобы никаких поводов у завистников не было упрекнуть Банковую в попирании свободы слова.

По некоторым сведениям, донесенным до широкой общественности участницей встречи Еленой Моновой, была договоренность ничего из офиса на Банковой не выносить, включая собственные рассуждения. Сама Елена такой утечки не допустила бы, она ведь знает, что такое конфиденциальность, но приоткрыть занавес ее вынудил мэтр блогерской деятельности Мирослав Олешко. Повторюсь, такое не каждому дано, но мэтр есть мэтр! Несмотря на то, что при входе в здание администрации всех блогеров тщательно проверили на предмет наличия пишущей и снимающей аппаратуры, включая мобильные телефоны, все это было изъято охраной и возвращено лишь после окончания мероприятия, Мирослав каким-то образом сумел сделать сэлфи с главой государства и как только оказался вне досягаемости средств электронного слежения, тут же выложил фото с текстом: "Только что прошла закрытая встреча Президента Украины с блогерами. Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили неотложные вопросы и путь к нашей общей победе".

Монова послала Мирослава на четыре буквы, потом еще раз на три, составляющие не совсем цензурные слова, которые из-за моего неблогерского воспитания произнести не решусь, забанила супер-блогера, а также раскрыла страшную профессиональную тайну коллеги по блогерскому цеху: оказывается, Олешко такой успешный потому, что пользуется одновременно 154 аккаунтами, которые между собой беспрерывно общаются, спорят, соглашаются и посылают друг друга на те же буквы, что и Монова. Таким образом, создается впечатление успеха отдельно взятого блогера Мирослава Олешко, которого заприметил даже сам глава государства.

Полемика Моновой и Олешко раскрыла все карты тайной блогерской встречи. В игру включились и другие участники похода на Банковую, в сети появились списки обласканных высочайшим вниманием лиц. В основном – люди малоизвестные, в блогосфере особым вниманием и уважением продвинутых коллег не пользующиеся.

Вскоре отозвался некто Мартин Брест, поставив главу государства в неловкое положение после его заявлений об исключительно мирном решении конфликта на Донбассе: "Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ЗСУ и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия — живи, с оружием – смерть".

Участник тайной встречи Алексей Петров заметил в облике гаранта аналогию то с Черчиллем, то с диктатором Сингапура Ли Куан Ю. А уж когда прозвучало имя Путина, гарант и вовсе изменился в лице: "Вопрос защиты Украины от внешних и внутренних вызовов, для него дело чести и главный приоритет в работе. Когда разговор зашёл об агрессии России и действий её шавок внутри страны, голос Президента вдруг превратился в лязг металла. Это не сыграть. Это внутри. При упоминании фамилии путина тяжелая ладонь грохнула по столу. Я подумал, что ножки сложатся и журнальный стол провалится в подвал".

Блогер Игорь Бигдан огорчил желающих подзаработать на информационной поддержке главы государства, отвечая на вопрос, будут ли "порохоботы на зарплате у Банковой". По словам блогера, об этом даже не стоит мечтать: "Я давно пытался понять, а почему собственно Порошенко не хочет нанять на работу тех, кто всё это время тащит на себе защиту информпространства? Вот теперь, кажется, понял: потому что он такой же. Он безмерно уважает то, что мы делаем, то что мы жертвуем на борьбу время, деньги и силы, но он делает то же самое". Стало быть, зачем материально поддерживать единомышленников, если они и без того готовы всем пожертвовать ради единой цели?

На "Цензоре" появились списки всех присутствующих – 18 человек. Карты вскрыты, скрывать больше нечего, защищать честь мундира кинулись маститые игроки. Видимо, на Банковой поняли, что дали маху. Экс-депутат Виктор Уколов напомнил, что Порошенко не впервые встречается с блогерами — то есть не с представителями средств массовой информации, а с обычными людьми, которые выражают свое мнение в Facebook. Не то, чтобы такие встречи были "закрыты". По мнению политтехнолога, это "совершенно новый подход среди украинских президентов", поскольку немыслимо представить такую встречу с Ющенко или Януковичем".

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Откровенный подхалимаж, которым отличились топ-блогеры, даже на Банковой оценили, как перебор. Понял это, судя по всему и сам гарант, разочаровав собравшуюся публику намеками, как правильно заметил Игорь Бигдан, что за такую работу он им никто платить не будет. Да за такую работу в приличном обществе и руки не подают, между прочим!