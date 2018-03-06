РФ восприняла поражение в Стокгольмском арбитраже как пощечину - Зеркаль

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Российская Федерация восприняла решение Стокгольмского арбитража по "газовому спору" как сильнейшую пощечину от украинского государства, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

"18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш "Газпрома" украинской компании воспринимается как пощечина, поэтому сразу была очень эмоциональная реакция", — сказала Зеркаль в эфире телеканала ICTV, комментируя вопрос, почему "Газпром" именно сейчас решил расторгнуть контракт по поставкам и транзиту газа с "Нафтогазом".

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По словам замминистра, процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", так как "процедура это очень неспешная".

"Даже если сейчас посчитать по времени, сколько будет длиться процедура нового арбитража, то понятно, что она займет столько времени, сколько займет до окончания контракта, как минимум". — отметила она.

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Напомним, российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.