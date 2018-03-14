"Нафтогаз" и "Газпром" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" планирует до конца марта обсудить с "Газпромом" разрыв контрактов и выполнение решения Стокгольмского арбитража, говорится в сообщении украинской компании.

"К концу месяца должна состояться "встреча на Эльбе" с нашей дорогой монополией. "Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен расторгнуть контракты", — говорится в сообщении на странице "Нафтогаза" в Facebook.

"Кроме того, мы направили "Газпрому" требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", — цитирует пресс-служба "Нафтогаза" главного коммерческого директора компании Юрия Витренко.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома". Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.