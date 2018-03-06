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    Труба под охраной и перспективы переговоров. Продолжение газовой войны

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (796)

    (обновлено: )1675116
    Газовый кризис между Украиной и Россией получил продолжение. "Нафтогаз" возмутился уведомлением "Газпрома" расторгнуть или пересмотреть контракт 2009 года и заявил, что европейский газ, купленный Украиной, в четыре раза дороже российского.
    Газокомпрессорная станция
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Новая "газовая война" между Украиной и Россией в понедельник получила развитие: "Газпром" сообщил о направлении "Нафтогазу" уведомления о начале процедуры расторжения контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, а украинская госкомпания, получив его, заявила о готовности российского холдинга и к пересмотру контрактов, пишет РИА Новости.

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    К таким переговорам готов и "Нафтогаз", правда вряд ли можно ожидать от них успеха, учитывая диаметрально противоположный взгляд сторон на решение арбитража. Впрочем, и разорваны контракты, согласно ожиданиям Киева, не будут, поскольку действуют они всего лишь до конца 2019 года, а судебный процесс в Стокгольме может длиться годы. Также "Нафтогаз" уверен, что перебоев в транзите газа через Украину не будет.

    "Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил журналистам глава российского холдинга Алексей Миллер.

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

    "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж.

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    По мнению главы "Газпрома" Алексея Миллера, суд в Стокгольме, "руководствуясь двойными стандартами", принял асимметричное решение в отношении контрактов корпорации на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины", что существенно нарушило баланс интересов сторон по контактам.

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    "При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы в Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действия данных контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным, и "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке", — заключил Миллер.

    "Нафтогаз" готов к переговорам

    Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в понедельник заявил, что компания получила уведомление от "Газпрома" о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит голубого топлива.

    "Мы получили от "Газпрома" информацию относительно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или разрыва контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию", — сказал Витренко.

    Топ-менеджер компании заявил, что "Нафтогаз" готов к конструктивным переговорам с "Газпромом".

    "Мы хотим привести все отношения с "Газпромом" в максимальное соответствие с европейскими нормами и правом, поэтому мы готовы вести переговоры с "Газпромом", а если они будут неудачными, мы готовы и к новому арбитражу", - сказал Витренко.

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    Он также сообщил, что еще нет даты проведения трехсторонних переговоров между Украиной, ЕК и РФ.

    "Сейчас еще нет никаких решений относительно того, когда могут быть эти переговоры. Мы со своей стороны предложили несколько дат, посмотрим, как они будут проходить", — сказал Витренко.

    Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль ранее сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и в ЕС. Еврокомиссия сообщила, что считает трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-Украина-ЕС эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова выступить посредником в них.

    Витренко также выразил уверенность, что "Нафтогаз" обеспечит транзит необходимых объемов газа в Европу. При этом, по словам Витренко, "Нафтогаз" полагает, что контракты не будут разорваны, и будут действовать до конца 2019 года.

    Пересмотр контрактов

    Витренко заявил, что "Газпром" добивается расторжения или пересмотра контрактов на поставки и транзит газа, при этом речь не идет о желании российской стороны заключить новые контракты.

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    На голубом газу

    "Речь идет об изменениях существующего контракта или его разрыве. О новом контракте, по крайней мере формальной, официальной, информации от "Газпрома" у нас нет. Я не слышал заявлений "Газпрома" о том,… что они хотят новый контракт. Они заявили о своем намерении добиваться расторжения контракта,… они также соглашаются на внесение изменений в контакт", — сказал Витренко.

    "Речь не идет о каком-то дополнительном соглашении или об изменении контракта в соответствии с решением арбитража, наоборот, они ("Газпром" — ред.) говорят, что нам это решение не нравится, какой-то не такой арбитраж, давайте договариваться о чем-то другом", - добавил Витренко.

    При этом "Нафтогаз" намерен обратиться к "Газпрому" за прояснением ситуации относительно поставок газа в апреле.

    "В ближайшее время, сегодня (в понедельник — ред.) мы обратимся к ним ("Газпрому" — ред.), чтобы стало ясно, будут ли они выполнять свои контрактные условия в апреле. Для того, чтобы мы поняли, будем мы получать в апреле газ от "Газпрома" или снова по европейскому направлению", - заявил Витренко.

    По его словам, если "Газпром" не будет поставлять "Нафтогазу" газ в апреле, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с "Газпромом", то украинская компания будет требовать компенсации.

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    Вместе с тем Витренко уточнил, что из-за газового кризиса Украине пришлось закупать газ из Европы по цене до 1325 долларов за тысячу кубометров. Эта сумма в 4 раза больше стоимости российского газа на экспорт. 

    Примечательно, что на фоне газового кризиса в парламенте предложили наградить главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за победу в арбитраже. В частности, с такой инициативой выступили в "Народном фронте".

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    "Нафтогаз" заявил, что имеет достаточно средств для закупки голубого топлива, а в случае дефицита обратится за помощью к Всемирному банку.

    "У "Нафтогаза" нет проблем с финансовым ресурсом. Мы мощная вертикально интегрированная компания, которая эффективно работает и обеспечивает свои финансовые потребности. Кроме того, у нас есть открытая линия кредитования с Всемирным банком, которую мы можем использовать для закупки газа в апреле", — сказал Витренко.

    Он добавил, что кроме этого уже идут переговоры о новой кредитной линии с ЕБРР. Также, по его словам, на сегодняшний день "Нафтогаз" может выйти на международный финансовый рынок и выпустить еврооблигации.

    Также Витренко сообщил, что НАК закрывает свое представительство в России. "Мы давно хотели закрыть это представительно, не исходя из каких-то рабочих или нерабочих отношений с "Газпромом", а из-за факта агрессии РФ и оккупации территории Украины", - сказал Витренко.

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    По его словам, из-за напряженных отношений с "Газпромом" все объекты критической инфраструктуры Украины взяты под усиленную охрану. "Сейчас все объекты критической инфраструктуры усилено охраняются, в частности, Национальной гвардией", — сказал Витренко, отвечая на вопрос, планирует ли компания обратиться к правоохранителям с просьбой обеспечить безопасность объектов газовой инфраструктуры в Украине.

    По его словам, ограничительные мероприятия по потреблению газа, а также охрана критической инфраструктуры снизят риск экстраординарных ситуаций.

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