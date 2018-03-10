"Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Противостояние между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжает усиливаться. "Нафтогаз" ликвидирует свое представительство в России, расположенное в Москве. На украинских же объектах компании повысили меры безопасности.

Вместе с тем "Нафтогаз Украины" в настоящее время имеет достаточно ресурсов для обеспечения закупок газа в Европе. У компании есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития, о чем сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Отметим, ранее украинская компания получила информацию от российского "Газпрома" о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа.

Как далее будет развиваться конфликт между газовыми монополистами Украины и РФ, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт-международник Андрей Бузаров.

Чего в этом противостоянии больше? Политики или экономики?

— Я могу точно сказать, чего в этом противостоянии меньше — достоверной информации о ситуации. Это проблема, которая мешает нам, аналитикам, вам, журналистам, а также украинскому и российскому обществу анализировать ситуацию. Вся проблема в том, что мы изначально не владели всей полнотой информации о переговорах между Украиной и Россией. Все было максимально зашифровано, включая ЕС. Сейчас появилась информация, что ЕС вроде бы хочет возобновить переговоры в так называемом трехстороннем формате, то есть, Украина-Россия-ЕС, по поводу будущего поставок газа, чтобы срывов не произошло. Вот сейчас, в связи с обострившейся ситуацией, возникает вопрос, как будут события развиваться дальше. Отвечая на ваш вопрос: я думаю, тут все-таки больше политики. В основном политика, экономики тут меньше. И в любом случае, в ближайшее время, я думаю, либо через официальную дипломатию, либо через секретную дипломатию будут проводиться консультации между украинской и российской стороной по поводу газа, поскольку, к сожалению, мы пока что зависимы от российского газа, а Россия это понимает и использует это как средство воздействия на внутриполитическую, внутриэкономическую ситуацию в Украине.

Есть мнение, что нынешнее обострение связано с грядущими президентскими выборами в РФ.

— Мне кажется, как раз для Путина не совсем грамотно использовать газовый шантаж. Как раз для повышения рейтинга Путина в преддверии выборов не совсем разумно и целесообразно использовать газовое воздействие на Украину. Наоборот, ему в глазах потенциальных избирателей нужно было бы выглядеть более лояльным по отношению к братьям-украинцам, как он постоянно говорит. Поэтому я не исключаю, что в ближайшие недели может быть найден какой-то неожиданный консенсус по поводу газа. То есть, надавили и пошли на уступки, для братьев-украинцев сделали. Так что я не исключаю, что это все искусственно созданная ситуация, которая решится в ближайшее время. Либо это долгосрочный кризис.

В последнее время часто говорят, что идет борьба за умы европейцев и за то, кого Европа поддержит: безальтернативность украинской ГТС для поставок газа в ЕС или реализацию "Северного потока-2". Какую позицию займут европейцы?

— Дело в том, что за европейский рынок борется не только Россия, но и США. И вся эта геополитическая борьба за европейские рынки предопределяет будущее развитие событий. Для США выгодно иметь очень серьезный рынок сбыта для своего сланцевого газа, они его пока не имеют полноценно. А для России важно иметь соответствующий рынок сбыта для своего природного газа. Вот и началась борьба. Поэтому "Северный поток-2" — это не только вопрос Украины, это не только вопрос Турции, это не только вопрос альтернативных поставок из России, это геополитический вопрос. Поэтому европейские страны на сегодняшний день разделены. Часть европейских стран, такие как Латвия, Эстония, страны Балтии, Польша поддержат, естественно, американскую позицию, будут всячески противодействовать "Северному потоку-2", а часть немецкой, австрийской элиты и, допустим, Словакии, Чехии поддержат Россию, поскольку им выгодно с экономической точки зрения иметь поставки из РФ. Поэтому в ближайшие год-полтора мы увидим раскол внутри ЕС по поводу того, что делать с "Северным потоком-2". На самом деле, украинский фактор тут не ключевой. Тут ключевой фактор как раз геополитический, если мы говорим уже о "Северном потоке-2".

Насколько этот раскол будет глобальным и отразится ли на других сферах?

— Он не отразится на внутренней структуре ЕС, он не приведет к переформатированию, ни в коем случае. Он отразится на некоторых внешнеполитических приоритетах ряда европейских стран. И допустим официальный Берлин будет способствовать, на мой взгляд, строительству "Северного потока-2", поскольку много немецких элит в нем заинтересованы. Часть австрийских элит будет способствовать этому. А Польша, используя разные способы, страны Балтии, скандинавские страны, будет этому противодействовать. Таким образом, мы увидим противостояние, которое, очевидно, выльется в какой-то консенсус, возможно, рано или поздно. Но пока этого консенсуса не будет.

Стоит ли ожидать, что это газовое противостояние между Киевом и Москвой выльется в другие формы и отразится на переговорах по Донбассу?

— Я думаю, что в рамках нормандского формата, возможно даже в рамках других переговорных площадок, будет обсуждаться тема газа, в том числе проблема взаимоотношений между Украиной и Россией. Поэтому газовый хоть и не имеет отношения к урегулированию вопроса на Донбассе, с точки зрения отношений Европа-Россия, Россия-Украина, постоянно будет в центре внимания.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко высказал мнение, что решить конфликт "Нафтогаза" и "Газпрома" ЕС заинтересован больше всех.

А член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что европейцы обошлись с Украиной безответственно. Он подчеркнул, что в то время как «Газпром» заявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом», оказалось, что европейские компании не готовы жертвовать своими гражданами и поставлять газ Украине.