Из нас сделали идиотов, уровень преступности выше, чем в 90-тые — Кур

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине в последнее время ежегодно растет количество организованных преступных группировок. Однако, с другой стороны это дало стимул правоохранителям — они стали лучше работать в направлении борьбы с такой преступностью. В частности, создаются новые подразделения, занимающиеся разведкой и работают "на опережение" в этой сфере. Об этом в эфире "ГС" рассказал советник министра внутренних дел Иван Стойко. При этом он добавил, что сейчас правоохранителям хватает опыта для того, чтобы эффективно бороться с организованной преступностью.

Отметим, что по данным Нацполиции, количество организованных преступных группировок действительно растет. Так, уже за первые два месяца этого года в Украине ликвидировали 60 организованных преступных группировок. Это в три раза больше, чем было ликвидировано в 2016 году.

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Кроме того, за последние два года примерно вчетверо вырос показатель деятельности на территории Украины бандогруппировок.

Почему растет организованная преступность, как она изменилась за последние годы, и как ее побороть, рассказал бывший начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур в эфире радиостанции Голос Столицы.

Действительно ли, по вашему мнению, в Украине наблюдается рост организованной преступности?

— Я думаю, что статистика, которую нам преподносит сегодня государство, и в том числе правоохранительные органы, и реальная жизнь, делает нас не в равных позициях. То, что говорят политические представители министерства, они знают и реальную статистику, и реальную жизнь. Мы не знаем статистики. Мы знаем только страшную реальную жизнь. Поэтому давайте относиться к статистике очень просто. Пожалуйста, все цифры — это, к сожалению, обман. Воспринимайте так, что сегодня уровень организованной преступности до такой степени поднялся высоко, что он превзошел 90-ые. Поэтому не нужно прислушиваться к тому, что говорят специальные политические представители, будем с вами реалистами. Сегодня просто зашкаливает.

Что послужило причиной для этого?

— Как всегда, существуют субъективные и объективные причины. Объективные — это война, это то, что последнее десятилетие каждая вновь приходящая власть превращала милицию в идиотов, делала прислужников и они опускались все ниже и ниже с середины 90-ых. После режима Януковича опустились до низшего предела. Но, к сожалению, что произошло потом? Потом, вместо того, чтобы действительно реформировать, политическое руководство допустило величайшую ошибку. Только на какое-то мгновение дали людям вздохнуть, так называемое реформирование начали, а потом все опять вернулось на круги своя. Так вот, сегодня работают и отдуваются только те старые, нового ничего не создано, и в том числе Аброськин, который заявил, что надо что-то делать, вот он один из тех, кто реально знает и борется. Но их очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет. Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой. Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банк за тысячу долларов.

Можно ли сейчас изменить ситуацию?

— Каждому свое. Когда кухарки начинают управлять государством, во что это превращается, мы знаем. В 1917 году это было. Когда вдруг простой человек начнет себя сам защищать, выполняя государственные функции, тогда зачем милиция и полиция? Зачем такие средства выброшены на оборону страны, на защиту от внутреннего врага, то есть преступности? Получается, сначала политиканы на мгновение забежали в наши силовые ведомства, задержались там, а потом говорят: "извините, дайте еще денег". Так зачем мы тогда вас кормим, налогоплательщики? Речь о том, что надо сегодня честно признаться: никакой реформы правоохранительной системы нет. Вот когда будут такие, как Аброськин, заниматься профессиональным делом, с них легче спросить. А сегодня их осталось до такой степени мало, раздутые штаты, такие суммы денег выброшены на какие-то вооруженные формирования, какие-то полки, какие-то гвардии. А с преступностью борются в тиши следователи, оперативники, и соответствующие сопутствующие службы. Вот и все. А их до такой степени мало, что у каждого сотрудника на одного приходится двести дел. Как можно, что глава Нацполиции Аброськин, величайшая личность, я считаю, занимается раскрытием убийства адвоката, которую нашли, раздетой, в Вышгородском районе. Как? Он за всю эту, извините, массу, которая не справляется, сам бегает. То есть, сегодня просто как за поездом убегающим бегут, хватаются, лишь бы кому-то успеть. Точно также и здесь. Вот что удалось, то раскрыли. Это не реформа, это не система.

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Ранее юрист Евгений Крапивин заявлял, что высокоорганизованная преступность полностью подконтрольна власти.

А политический эксперт Валерий Гончарук отметил, что Украина стала убежищем для преступников всего мира.