И птенцы превратились в зверье. В Украине подросли новые преступники

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За молодыми и юными идет охота разных политических партий и общественных организаций, потому что ими легко манипулировать, им легко внушать и управлять. Юные неокрепшие умы убеждают в том, что они могут творить все, что угодно под прикрытием разного толка организаций — крушить, ломать, все на своем пути, бить и нападать — безнаказанно. О том, как юные молодчики в балаклавах громят банки, магазины, учреждения, стройплощадки, как нападают на правоохранителей и оппонентов, гуляет масса видео в интернете и те, до кого еще не добрались вербовщики стараются повторить то же самое. Во-первых, в надежде, что их заметят, во-вторых, потому что уверены, что им за это ничего не будет, потому что полиция сегодня их не замечает, а полицию никто не боится. За четыре года беспредела выросло новое поколение "зверенышей".

Крушить везде, крушить всегда

Недавно в Запорожье одна из рантье опрометчиво сдала посуточно квартиру молодой, 18-летней девушке. Ущерб, который причинила девица, потянул на 40 тысяч гривен — арендаторы устроили погром в квартире.

Трое молодых людей под музыку разбили всю мебель, посуду сантехнику. Выломали и разбили все, что под руку попало. При этом, сняли все на видео. При этом, соседи услышав шум вызвали полицию, но пока полиция ехала, хулиганы успели убраться, но вернулись позже и доломали то, до чего накануне не дотянулись.

Квартиру арендовала вчерашняя выпускница школы, которая провалила ЗНО и болталась без дела. Правда, как рассказывала, собирается идти работать в полицию. Как оказалось, девушка уже не первый раз крушит квартиры. Она уже отметилась в Киеве, где с другом в съемном жилье разбили все, что смогли. Но их за это не наказали и они повторила погром пригласив еще друзей.

В полиции уверяют, что виновники установлены, но будут ли наказаны — вопрос. Да и зачем они это делали, вообще непонятно.

Банда сорвиголов

Около месяца на столичной Борщаговке банда из пяти малолеток во главе с 18-летним главарем держала в страхе местных продавщиц. В магазин входили двое или трое, а другие ждали на улице не давая зайти покупателям и, угрожая ножом, пистолетом или электрошокером забирали выручку.

Первое нападение подростки совершили в конце августа — угрожая ножом продавцу магазина, отобрали всю выручку из кассы. Следующее преступление совершили по такому же сценарию. В третий раз продавщицу угрожали избить. А в четвертый взяли с собой травматический пистолет. С ним же они попытались ограбить еще один магазин, но продавец как раз нарезала колбасу и с ножом пошла на нападающих. Парень не решился выстрелить, бросил пистолет и бросился наутек. На улице их задержали прохожие отреагировавшие на крик о помощи. В сетях юноши восхищались вседозволенностью членов националистических движений, всячески их поддерживали.

В Оболонском районе в Киеве во время ограбления продуктового магазина два налетчика в балаклавах и с оружием, были задержаны. Оба подростки, а 14-летний пацан оказался сыном народного депутата-радикала Игоря Попова. Именно он держал в руках оружие, как потом оказалось, стартовый пистолет.

Полиция подозревает этих молодых людей еще в пяти аналогичных ограбления в Оболонском районе. Первый налет произошел 5 ноября около 4.40 на магазин «Мир пива» возле метро "Минская". В помещение забежали трое в черной одежде. Их лица были закрыты шарфами темного цвета, а при себе они имели предметы, похожие на пистолеты и автомат. Один из грабителей подошел к кассе и самостоятельно забрал оттуда 2,5 тыс. грн.

Вечером 21 ноября двое неизвестных напали на продуктовый магазин в Оболонском районе и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы 3 тыс. грн. Одного из продавцов они ударили по голове. В тот же вечер двое грабителей в балаклавах вынесли 6,3 тыс. грн еще из магазина на ул. Героев Днепра.

Следующее нападение произошло 24 ноября на магазин «Продукты». Неизвестные ударили продавца и забрали 7,1 тыс. грн. 25 ноября двое грабителей забрали из магазина "Крамничка" 500 грн.

Возможно это совпадение, но сын нардепа, ученик престижной гимназии, оказался большим поклонником "Азова" и "Национального корпуса".

Все как и раньше, культ

Им от 14 до 22 лет. У них в головах еще играет детство, но при этом, они хотят казаться взрослыми, значимыми, такими, с которыми считаются старшие и из кожи вон лезут чтобы показать себя во всей красе. Уверены, что поступают правильно. Это их руками во Львове был разгромлен мемориал освободителям Украины от фашизма. Это они били окна в столичных банках и "Россотрудничестве". Перечислять все «подвиги» можно и дальше.

Распустили, чего греха таить, нашу молодежь. Еще с Майдана, когда они шли на баррикады только для того, чтобы забросать камнями, коктейлями Молотова милиционеров. С тех пор они уверовали в то, им все сойдет с рук. И хоть не у всех есть влиятельные родители, но уже появилась группа единомышленников, которая будет кричать на всех углах о невиновности, давить на правоохранителей, суд, чтобы недоросль не совершил.

"Навести порядок и вправить мозги молодежи будет очень сложно. Мы сегодня повторяем путь 90-х годов. После развала СССР все оказались в другой реальности к которой надо было приспосабливаться. Тогда все школьники-мальчики, когда их спрашивали кем ты хочешь стать после окончания школы, отвечали: «Бандитами». А девочки выбирали самую древнюю профессию и это была не журналистика. Тогда существовал «культ бандитов», их героизировали, о них снимали фильмы, сериалы, писали книги и к ним старались примкнуть молодые не зрелые личности. Но, к примеру, в РФ первыми опомнились и наравне с героизацией бандитов стали снимать картины о работе ментов по заказу МВД, потом пошел культ армии по просьбе минобороны. Прививали военно-патриотический дух и успешно. Украины в этом плане отстает. Сегодня мы окунаемся в 90-е, появились разные общественные организации, которые больше напоминают организованные преступные группировки, они то же собирают молодежь и удерживают тем, что дают возможность вволю порезвиться, как говорится, "выпустить пар" — что-то разбить, сокрушить. Но и индивидуумы, которые ни к кому не примкнули, реально понимая, что полиция нынче очень слабая, делают все, что заблагорассудится. Увы, примеры вокруг них совсем не положительные. В этом то и беда. А молодежь реальное отображение нашей действительности", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина психолог-психотерапевт Светлана Остапенко.

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Ни в Минобразовании, ни в Минюсте, ни в МВД подрастающему поколению не уделяют никакого внимания. Преступность среди несовершеннолетних растет с каждым годом, но на это закрывают глаза. Скоро наших деток придется обходить десятой дорогой, потому что от них можно ожидать чего угодно.