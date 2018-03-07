Жестокое убийство девушки в Одессе: задержанному грозит пожизненное

Подозреваемый напал на полицейского после его задержания. Он нанес ему несколько порезов ножом. Теперь ему инкриминируют не только умышленное убийство из корыстных мотивов и разбой, но и нанесение телесных повреждений полицейскому.

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Сегодня мужчину взяли под стражу по ходатайству Одесской местной прокуратуры №2. Ему грозит пожизненное.

Напомним, в сети нашли фото девушки, которую застрелили, а позже отрезали голову в Одессе.