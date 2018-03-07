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    Жестокое убийство девушки в Одессе: задержанному грозит пожизненное

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    Мужчина, который, по версии следствия, убил и обезглавил девушку в Одессе, напал на полицейского с ножом. Его взяли под стражу.
    Видеоканал Полиция Одесской области на Youtube

    Подозреваемый напал на полицейского после его задержания. Он нанес ему несколько порезов ножом. Теперь ему инкриминируют не только умышленное убийство из корыстных мотивов и разбой, но и нанесение телесных повреждений полицейскому.

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    Сегодня мужчину взяли под стражу по ходатайству Одесской местной прокуратуры №2. Ему грозит пожизненное.

    Напомним, в сети нашли фото девушки, которую застрелили, а позже отрезали голову в Одессе.

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