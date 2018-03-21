Откат в реформах означает отмену безвиза - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Поддержка Украины Евросоюзом непоколебимая, но стране нужно продолжать путь реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Об этом написал комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Хан в своем Twitter.

Заместитель руководителя главного директората Еврокомиссии по связям со странами-соседями Екатерина Матернова отметила, что во время заседания "Группы друзей Украины" речь шла не только о реформах, в том числе антикоррупционной, но и вопросе Крыма.

Какие реформы в антикоррупционной сфере Украине необходимо выполнить для получения помощи от ЕС и МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

(текст публикуется на языке оригинала)

Недавно запущені реформи — пенсійна, освітня та медична, але їхнє виконання часто відстає від планів або навіть завмерло на самому початку, стверджують у своїй заяві посли країни ЄС. Чому ця ситуація виникла і у створенні Антикорупційного суду, як вважаєте?

— Власне, в питанні Антикорупційного суду, ми часто про це говоримо, бракує політичної волі. Закон, який дозволяв створити Антикорупційний суд, був ухвалений ще на початку червня 2016 року. Ми скоро будемо святкувати другу річницю без створення Антикорупційного суду. Ми бачимо, що просто політики цього дуже бояться. Зараз ми маємо певний прогрес. Ми маємо ухвалений у першому читанні законопроект президента про Антикорупційний суд. Зараз буде жорсткий процес підготовки його до другого читання. Уже "Народний фронт" обіцяв публічно відстоювати позицію приведення законопроекту у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. Тому будемо дивитися.

Що впливає на активність українського уряду у запровадженні антикорупційних реформ?

— У випадку з Антикорупційним судом – це наші зобов’язання перед МВФ. Тому подобається нам це чи ні, але створення Антикорупційного суду дуже тісно прив’язано до виживання і розвитку економіки України. Якщо ми не створимо Антикорупційний суд, якщо ми не виконаємо зобов’язання перед Венеційською комісією, не отримаємо транш МВФ, не зможемо виплатити наші зовнішні борги, які треба платити значною мірою на початку наступного року, і, відповідно, це відчує кожен українець своїм гаманцем, курсом долара, цінами в магазинах і т.д.

Які політичні сили тягнуть назад, а які готові просуватись вперед, що можете сказати про це?

— Звичайно, ми будемо бачити це по голосуванню у другому читанні за законопроект про Антикорупційний суд. Зараз поки дуже обнадійливою виглядає позиція "Народного фронту", безумовно, дуже обнадійливою виглядає позиція "Самопомочі", навіть "Батьківщини", а от позиція БПП насправді виглядає на фоні решти їх партнерів достатньо сумною, на жаль.

На що може вплинути "відкат" антикорупційних реформ? Які тут є ризики для України, як вважаєте?

— По-перше, я вже сказала – ризик непродовження співпраці з МВФ, чого економіка України просто не може зараз дозволити. Далі насправді ЄС буквально наприкінці минулого року нагадав нам, що продовжує моніторити виконання тих зобов’язань, за які ми отримали безвізовий режим – це перевірка е-декларацій. Якщо в цьому відбудеться відкат, то за це громадяни України можуть заплатити скасуванням безвізового режиму. Насправді ціна антикорупційної реформи дуже висока, і відчує її кожен громадянин з гаманцем і паспортом.

Які основні пункти антикорупційної роботи в Україні викликають стурбованість у політиків ЄС?

— У першу чергу, звичайно, затягування із створенням Антикорупційного суду і, крім того, відсутність перевірки електронних декларацій. Я думаю, це викликає стурбованість не тільки в європейських партнерів, але і в громадян України. Ми побачили обсяги задекларованих нашими чиновниками, політиками активів. Деякі з них викликають питання, і викликає невдоволення той факт, що Україна не поспішає притягати до відповідальності чиновників. І це ж викликає стурбованість, звичайно, і європейських партнерів, верифікація декларації буде однією з умов отримання макрофінансової допомоги від ЄС в 2018 році. Але тут важливо розуміти, що передумовою навіть початку розмови про допомогу від ЄС буде створення Антикорупційного суду, тому що ЄС не почне навіть перемовини з Україною до того, як відновиться наша співпраця з МВФ, а цього не буде, допоки не буде ухвалений законопроект про Антикорупційний суд із наданням міжнародним експертам права вето в доборі антикорупційних суддів.

Чи є в України успіхи в цій сфері, які відзначають політики?

— Звичайно. Наразі дуже оптимістично і зі сподіваннями наші європейські партнери дивляться на діяльність НАБУ, і ми поділяємо точку зору, що це успіх. Я просто нагадаю, наприклад, у 2011 чи в 2012 році політично незалежні розслідування проти політиків з різних політичних сил були для нас недосяжною мрією, а зараз ми це маємо.

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Тобто, не все так погано в сфері протидії корупції?

— Не все так погано, але без Антикорупційного суду ми не зможемо далі продовжувати переконувати і суспільство, і європейських партнерів у тому, що в нас відбувається прогрес у боротьбі з корупцією. Антикорупційний суд – це ключове.

На підставі яких і чиїх даних європолітики будуть робити висновки про успішність чи неуспішність антикорупційної боротьби в Україні?

— Зараз є дуже чіткі індикатори. Що стосується законодавства, це, безумовно, ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд, відповідність цього законопроекту рекомендаціям Венеційської комісії, простіше кажучи, європейці проаналізують, чи мають можливість у законопроекті про Антикорупційний суд міжнародні експерти ветувати доброчесних кандидатів на посади антикорупційних суддів. Без цього права вето для міжнародників ухвалений законопроект про Антикорупційний суд не буде нам зарахований як виконання зобов’язань. І далі, звичайно, швидкий процес створення цього суду, на це також дивитимуться, і автоматична перевірка електронних декларацій, а не по кілька десятків на рік.

Які ще Ви можете назвати важливі реформи, що вже назріли та не проводяться у нас?

— У нас не тільки назріла, але і перезріла реформа прокуратури. Вона фактично провалилась. Зараз не йдеться навіть про її відновлення. Реформа СБУ, забирання у СБУ всіх невластивих їй повноважень, пов’язаних з економікою. Це, напевно, в правоохоронній сфері ключове. І, звичайно, судова реформа. Вона займе дуже багато часу, але хотілося б побачити свіжі призначення у суди перших інстанцій, чого ми, на жаль, через півтора роки після запуску реформи поки не бачимо.

Нові можливості для України надасть конференція з питань реформ, яка відбудеться у Копенгагені 27 червня. Що ми можемо запропонувати чи зробити до цього часу, як вважаєте?

— Знову ж таки, ухвалити законопроект про Антикорупційний суд із наданням міжнародним партнерам права вето в процесі добору суддів. Їхати на конференцію такого рівня без можливості показати результат, зокрема, створення Антикорупційного суду, насправді марно. Без цього ми не можемо сподіватись отримати на конференції якісь нові пропозиції по інвестиціями, пакетам допомоги, співпраці і т.д. Я нагадаю, після Лондонської конференції минулого року ми фактично не отримали ніяких значущих пропозицій по пакетам допомоги, тому що нам особливо не було що показати, чим ми ще не відзвітували в рамках попередніх співпраць.

Які країни надають найбільшу підтримку?

— Зараз, звичайно, ми отримуємо великий пакет допомоги від ЄС, від Данії, від США. Насправді у нас багато галузевих пакетів допомоги, наприклад, Німеччина чи Японія допомагають нам в енергетичній сфері або в доопрацюванні якихось моментів Чорнобильської станції. Пакетів допомоги дуже багато, але дуже шкода, коли донорам доводиться закривати ці пакети допомоги через неспроможність української сторони їх заадмініструвати. Я нагадаю, буквально недавно ЄС мусив закрити проект по переобладнанню контрольно-пропускних пунктів, тому що визнав, що Україна неспроможна організувати ці проекти. Це насправді величезна ганьба для нас, і це дуже жорстке рішення з боку ЄС. Ми розуміємо, що проекти припиняються тоді, коли абсолютно немає надії зорганізувати їх виконання.

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К слову, соучредитель платформы "Новая Страна" Валерий Пекар считает, что пока во власти — коррупция, украинцы не примут даже успешные реформы.

Напомним, исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин заявил, что улучшение результатов Украины по борьбе с коррупцией произошло благодаря активной работе новых антикоррупционных органов. Но изменения — незначительные, поскольку приговоров коррупционерам — нет.