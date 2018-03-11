Битва за Антикоррупционный суд: кто кого "прижмет к стенке"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

После почти полугодовых препирательств с оппозиционерами, еврооптимистами и западными партнерами, власть все же сдвинула с мертвой точки вопрос создания в Украине антикоррупционного суда. Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде", предложенный президентом Петром Порошенко.

Согласно инициативе, именно на Антикоррупционный суд возлагается функция рассмотрения дела, в случае если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Утвердив документ пока еще только за основу, в команде президента тут же пафосно заявили об еще одной "перемоге". Напрочь забыв, что какое-то время назад считали, что сейчас это не вполне своевременно.

"Антикоррупционный суд в этой стране нужен не международным экспертам. Он, прежде всего, необходим украинцам и этой стране", — заявил журналистам лидер фракции БПП Артур Герасимов.

Комиссия? Не слышали!

Но, согласитесь, было бы странным, если бы власть так легко и непринужденно согласилась на то, от чего так долго отнекивалась. Несмотря на то, что законопроект прошел в Раде только первое чтение, уже сейчас можно говорить о том, что руководство страны тщательно продумало лазейки в инициативе, на которой настаивает Запад.

Как говорит директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко, депутаты приняли документ буквально закрыв глаза на предостережения Венецианской комиссии.

"В законопроекте не учтены требования Венецианской комиссии, которые касаются критериев и процесса отбора", — говорит эксперт. "Есть большие вопросы и касаемо моментов, которые связаны с подсудностью суда. Из подсудности исключены несколько статей Уголовного кодекса, которые являются юрисдикцией НАБУ. Они связаны с растратой и нецелевым использованием государственных средств. То есть, на практике НАБУ будет возбуждать дела, а рассматривать их будет, скажем, Печерский или же Краматорский суд".

По словам юриста, из-за подсудности, которая наблюдается в первом чтении закона, под его действие будут попадать только какие-то мелкие деятели — библиотекари или чиновники восемнадцатого ранга.

Масса вариантов

Дьяченко убеждена, что из-за того, что не учтены и другие требования Венецианской комиссии, ко второму чтению в законе появится огромное количество поправок.

"Но все будет зависеть от того, кто будет вносить эти поправки. Если у "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" есть общий страх этого суда, то поправки оппозиционных сил, которые требует и Венецианская комиссия, тоже не будут учтены. У власти огромное количество вариантов "зажевать" этот вопрос. Могут долго держать на комитете, могут затягивать с рассмотрением поправок или вообще их не рассматривать. Там где нужно, в Раде всегда находится большинство, там где не нужно объявляется, что каждый член фракции "голосует по совести", — говорит Дьяченко.

Вопросы специалиста вызывает и то, как рассматриваются законы по антикоррупционному суду — в пустом зале, при малом количестве депутатов, а то и вовсе по сокращенной процедуре.

Все продумано

О том, что в поисках брешей в новом законе, власть проигнорировала рекомендации Венецианской комиссии говорит и юрист Андрей Портнов. Более того, экс-заместитель главы Администрации президента предсказывает, что документ так и не будет принят.

"Президент продолжает делать вид, что создаёт антикоррупционную инфраструктуру, обманывая международных партнеров. Дальнейшие события будут разворачиваться примерно так: ко второму чтению, которое будет максимально затягиваться, депутаты не смогут найти 226 голосов для имплементации международных рекомендаций. Президент покажет, что делал всё, что мог, но депутаты не дали голосов, а в будущем он будет опять пробовать это исправить, но у него к сожалению ничего не получилось. Так можно докосить до президентских выборов через 10 месяцев", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

По мнению Портнова, если бы это было по-другому и президент не имел бы намерений обмануть европейских коллег, ничего не мешало ему, как формальному автору законопроекта, внести новый на замену предыдущего.

Циничный выбор

О том, что законопроект об Антикоррупционном суде может спровоцировать новый виток политического кризиса говорит нардеп от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Мы приняли абсолютно неприемлемый черновик, в котором как минимум пять положений не соответствуют требованиям и критериям Венецианской комиссии, МВФ и Мирового банка. Парламент был поставлен президентом перед циничным выбором — либо принять документ в первом чтении и позже попробовать его улучшить, либо провалить и позволить президенту избежать ответственности за плохой законопроект", — отмечает депутат.

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По его мнению, главная битва за Антикоррупционный суд еще впереди, а власть сделает все возможное, чтобы иметь шанс ставить в новосозданный орган своих людей.

"Предположу, что поправок будет очень много и противостояние из комитетов перенесется в зал", — считает Найем. "Насколько я понимаю, команда президента готова пойти на любые уступки, кроме главной — роли Общественного совета международных экспертов, который должен заниматься предварительным отбором кандидатов в судьи Высшего Антикоррупционного суда".