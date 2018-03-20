Данилюк рассказал, почему Украина не получает очередной транш от МВФ

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Украина уже давно должна была получить пятый денежный транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Александр Данилюк, сообщает UBR.

По словам министра, на сегодняшний день продолжается выполнение требований по программе МВФ. Глава Минфина считает, что в программе нет таких требований, которые категорически не были выполнены.

"Реализация определенных мероприятий требует много времени, не везде есть соответствующие возможности, концентрация реформаторского потенциала", — объяснил министр, говоря об отсутствующем до сих пор транше.

По словам главы финансового ведомства, наиболее сложным пунктом в программе реформ от МВФ является создание Антикоррупционного суда, так как трудности заключаются не только в принятии закона, но и в процессе его реализации.

Среди прочего министр прокомментировал возможность создания новой программы сотрудничества с МВФ в 2019 году.

"Еще год будет действовать нынешняя программа. Есть все шансы ее успешно завершить. Мы можем инициировать новую программу, но, возможно, и не стоит делать этого", — резюмировал Данилюк.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.