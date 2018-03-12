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    Могерини озвучила требования ЕС по антикоррупционному суду

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    По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, антикоррупционный суд должен быть полностью независимым в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
    Глава МИД ЕС Федерика Могерини и премьер-министр Владимир Гройсман
    Кабмин Украины

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson
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    Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Украины отозвать документ и доработать его, так как, по ее мнению, он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.

    "Мы обсудили с премьер-министром (Украины – ред.) и он полностью согласился, что антикоррупционный суд должен быть полностью независимым в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", — сказала Могерини журналистам.

    По ее словам, создание независимого антикоррупционного суда чрезвычайно важно для украинского бизнес-климата, продолжения приватизации, а также энергетической и земельной реформ.

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