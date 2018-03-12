Могерини озвучила требования ЕС по антикоррупционному суду

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Украины отозвать документ и доработать его, так как, по ее мнению, он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.

"Мы обсудили с премьер-министром (Украины – ред.) и он полностью согласился, что антикоррупционный суд должен быть полностью независимым в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", — сказала Могерини журналистам.

По ее словам, создание независимого антикоррупционного суда чрезвычайно важно для украинского бизнес-климата, продолжения приватизации, а также энергетической и земельной реформ.