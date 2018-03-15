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    Экономика

    МВФ напомнил Порошенко: цены на газ должны определяться рынком

    (обновлено: )20210
    Международный валютный фонд считает, что рыночные цены на газ сделают невозможным практику скрытых и лишенных адресности субсидий.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию украинского президента Петра Порошенко относительно требований кредиторов.

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    Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос DW, является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.

    "Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", — подчеркнул Люнгман в интервью DW.COM.

    Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда. 

     

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