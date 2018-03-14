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    Глава МВФ обеспокоена криминализацией рынка криптовалют

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    По словам Кристин Лагард, "технологии регулирования и технологии надзора могут способствовать изгнанию криминальных элементов из криптомира".
    Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
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    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к регулированию рынка криптовалют на глобальном уровне, в противном случае, предупредила она, этот рынок будет сильно криминализирован.

    "Технологии регулирования и технологии надзора могут способствовать изгнанию криминальных элементов из криптомира", — пишет Лагард в своем блоге на сайте МВФ.

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    Глава МВФ добавляет, что "Комиссия по ценным бумагам и биржам США и органы регулирования в других странах мира сейчас применяют те же законы к некоторым первичным размещениям (крипто)монет, что и к предложениям обычных ценных бумаг". "Это помогает повысить степень прозрачности и предупредить покупателей о потенциальных рисках", — считает она.

    Но "поскольку криптоактивы не знают границ, система их регулирования также должна быть глобальной", — пишет Лагард.

    Она отмечает, что международная кооперация в этой области уже приводит к позитивным сдвигам, например в июле 2017 года в рамках международной операции под руководством США был закрыт AlphaBay, крупнейший нелегальный онлайн-рынок. В течение более двух лет через AlphaBay по всему миру продавались запрещенные наркотики, хакерские инструменты, оружие и токсичные химикаты. Через сайт прошло более 1 миллиарда долларов в форме криптоактивов.

    "Безусловно, отмывание денег и финансирование терроризма — лишь один аспект угрозы. Другой аспект — финансовая стабильность. Быстрый рост криптоактивов, чрезвычайная изменчивость цен сделок с ними и неопределенные связи с традиционным финансовым миром легко могут создать новые факторы уязвимости", — пишет руководитель фонда.

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    "За счет совместной работы и используя технологии на благо общества, мы можем развивать потенциал криптоактивов, одновременно обеспечивая, чтобы они никогда не стали прибежищем для незаконной деятельности или источником финансовой уязвимости", — подытожила глава МВФ.

    Накануне, 13 марта, сообщалось, что основные виртуальные валюты продолжают дешеветь

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