Криптовалюты. Почему к ним растет интерес во всем мире - пресс-конференция

В среду, 28 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Криптовалюты. Почему к ним растет интерес во всем мире".

Bitcoin — самая популярная цифровая валюта, первый выпуск которой состоялся в 2009 году. Это наднациональная и децентрализованная валюта, которую не контролирует ни одна из организаций и ни одно из законодательств. Интерес к криптовалютам растет, утверждают специалисты. Если в начале 2016 года долларовый эквивалент используемых единиц криптовалют оценивался в 7 млрд долларов, то в начале 2017-го — более чем в 70 миллиардов. Растет и количество самих криптовалют — альтернативы биткоину получили общее название альткоины. В 2017 году альткоины стали расти: по данным аналитиков этого рынка, только за последние полгода было создано порядка 500 новых видов криптовалюты. И на сегодняшний день "живыми" считаются порядка полутора тысяч конкурентов биткоина. По крайней мере криптовалютные биржи отслеживают их курс и делают прогнозы на перспективу. Украина вошла в пятерку стран по использованию криптовалюты.

Основные преимущества биткоина — нулевые или очень низкие комиссии, почти мгновенные платежи, безопасность и защищенность, неподверженность инфляции.

И, несмотря на то, что биткоин пока лидирует по капитализации и индексу доминирования, сегодня от экспертов можно услышать, что "пузырь" биткоина вскоре лопнет. И не факт, что крупные профессиональные инвесторы уже не начали игру против него.

Почему именно в 2017 году произошел резкий рост интереса к криптовалютам? Это вызвано не недоверием к национальным валютам. Одна из главных причин — низкая доходность по большинству активов в западных странах. Ставки по депозитам почти нулевые, а рынок акций значительно вырос, и теперь на нем ожидается коррекция. В ряде стран — Швейцария, США, Япония, Евросоюз — биткоин это законная расчетная единица.

Эксперты пресс-конференции:

Олег Соболев, член общественного совета при государственной администрации специальной связи и защиты информации, председатель правления Ассоциации участников рынка беспроводных сетей передачи данных

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Игорь Гарбарук, международний эксперт, экономист

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 28 февраля в 13.00

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