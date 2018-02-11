Власти не в состоянии контролировать рынок криптовалют - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В аэропорту "Борисполь" задержали нелегальную партию видеокарт для майнинга криптовалют. По информации на сайте гонконгского производителя, минимальная стоимость изъятой партии оборудования составляет 13 миллионов гривен. Предварительно известно, что партию купили в Гонконге и тайком пытались провезти в Украину.

Тем временем, пока таможня и налоговая борются с майнерами силой, законодательно их статус никто не закрепляет. Отметим, что национальный координационный центр кибербезопасности поручил различным органам власти создать рабочую группу по урегулированию вопроса неконтролируемого оборота криптовалют на территории Украины.

Можно ли урегулировать рынок криптовалют в Украине, выгодно ли заниматься майнингом в нашей стране, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт в области информационной безопасности компании "ІТ Лаборатория" Андрей Перцюх.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки цей майнінг криптовалют на сьогодні є розповсюдженим в Україні?

— Розумієте, питання розповсюдженості майнінгу, як і питання спроби взяти його під контроль чи ввести якесь державне регулювання, це таке питання, трошки невірне. Тому що майнінгом може займатися буквально кожен, використовуючи ресурси власного комп'ютера. Інша справа, що на цьому етапі, коли кількість намайнених біткоїнів підходить до свого логічного завершення — це процедура, яка забирає дуже багато часу і ресурсу. Тому якщо раніше можна було намайнити буквально за кілька годин, а потім днів, потім тижнів, то зараз для цього і використовують спеціальне обладнання, і на звичайних комп'ютерах вже щось намайнити буде дуже важко. Але тим не менше, можна.

Чому все ж таки контрабандою завозять спеціальну апаратуру для майнінгу в Україну? Офіційно її не купити?

— У даному випадку у нас, як в тому анекдоті, країна неляканих… не буду казати, кого. Справа в тому, що у нас немає нормального відношення до питання цифрової валюти і криптовалюти як такої взагалі в принципі. НБУ свого часу давав визначення, що начебто криптовалюта це є несправжня валюта, і що це є якийсь субвалютний продукт, сурогатна валюта, яка взагалі у нас під Кримінальний кодекс підпадає. Але справа в тому, що вони навіть визначення не можуть цьому дати. А треба, щоб кожне явище отримало принаймні визначення. Тоді можна буде його якось інкримінувати комусь, або сказати, що воно взагалі таке. Вони ж не можуть дати визначення. Кожне визначення не витримує критики, як тільки починають його розбирати по частинам, юридично… фактично, що відбувається? Криптовалюта і майнінг як такий — це обчислення якихось формул, якими можна отримати певний результат. Відповідно, коли ми подивимося на юридичний аспект цього питання, то, власне, якщо так підійти, то створення веб-сайту і його наступний продаж можна теж підвести під якийсь майнінг. І юридично це будуть, фактично, однакові визначення. Більше того, це саморегульований ринок, і передачі та якісь операції з криптовалютами не можуть бути фізично контрольовані державою або кимось. Власне, це один з найбільших таких плюсів цієї валюти, і чому вона у світі має таке розповсюдження. Бо неконтрольована. Її не може контролювати держава. Наші можновладці вважають, що вони розумніші за весь світ і намагаються ввести систему контролю.

Ми бачимо, що зараз біткоїн зменшується в ціні. Це не знижує популярності криптовалют?

— У криптовалюти є два такі важливі фактори. Криптовалюта буде завжди популярна і буде мати свій ринок і свою кількість користувачів, і тих, хто буде готовий платити за неї значні кошти, тому що вона неконтрольована. Це дійсно інструмент, яким можна зробити анонімні платежі, перекази між країнами, особами, між кими завгодно. Але як вона має плюси, так вона має і мінуси. Наприклад, зараз, щоб завантажити собі криптогаманець, треба, щоб його розмір був десь 120 гігабайт і так далі. І він буде збільшуватися, а самі операції займають усе більше часу. І згодом, чим більше буде користувачів, тим цей час буде збільшуватися. Тому і є оце балансування між високою ціною, низькою ціною. Ціна не впала, вона має якісь просіви трошки. І немає ніякої пірамідальності, як стверджує, наприклад, наша кіберполіція і НБУ, що це піраміда.

А якщо грати в якусь онлайн-гру, отримувати віртуальні гроші та обмінювати їх на реальні. Це теж підпадає під майнінг? В онлайні, наприклад, є лайт-гаманці на Android.

— Саме невизначеність і юридична неможливість сформулювати, що ж таке криптовалюта як така, призводить до того, що так, ваші кошти в ігровій валюті будуть відповідно підпадати під те ж визначення. Що стосується лайт-гаманців. Лайт-гаманець означає, що у якогось серверу є ваш повний гаманець, і він вам надає просто якийсь невеличкий інтерфейс. Якщо завтра щось відбудеться з їх сервером, то ваш гаманець відповідно буде втрачено, тому що ви фактично ним не володієте, він знаходиться десь, у когось.

Дивіться, не можна контролювати саму криптовалюту, але ж можна контролювати її операції у випадку придбання-продажу реальних речей, чим і зайнялися у Південній Кореї, що частково вплинуло на курс.

— Можна намагатися відновити сам процес, коли їх обмінюють фізично, на валюту, звичайно, або на гривню, або на якісь послуги та товари. Але це все одно як намагатися боротися, наприклад, з обмінниками чи з мінялами на ринку. Ви будете ловити їх у той момент, коли вони обмінюють, але тим не менше, з самими процес майнінгу, придбання електронних товарів за біткоїни ви вже не можете нічого зробити, воно все буде відбуватися у мережі і в анонімності.

Лукашенко зробив усі законодавчі кроки для розвитку легального майнінгу. А у нас пручаються навіть введенню оплати за PayPal. Чи може Україна використати досвід тієї ж Білорусії щодо легалізації криптовалют?

— У даному випадку дуже слушне зауваження стосовно PayPal. Зарегульованість наших ринків призводить до того, що, дійсно, настільки відпрацьована платіжна система не має бажання заходити до нас на ринок. Це дуже слушне зауваження, що не тим займаються наші можновладці. З приводу Лукашенко. Він має дуже добрих радників, які сказали йому, що боротися зі стихією у даному випадку має дуже мало сенсу, краще сказати стихії, що нема питань і заперечень. Стихію не побороти, очолити її, до речі, теж не можна, нехай собі вирує, нічого з цим не зробиш.

Україна потрапляє на сьогодні до топ-5 країн з найвищою долею майнінгу криптовалют. У МВФ кажуть, що майнінг - це зло для енергетики, але дехто каже, що в Україні це значно дешевше, тому у нас майнінг вигідніший, ніж в західних країнах. Це дійсно так?

— Дуже важко це якось коментувати. По-перше, сам по собі майнінг — це процес, який може відбуватися відповідно до різного виду криптовалют. Питання в іншому. От у нас є якась можливість на базі якогось підприємства поставити собі цю майнігову машинку, або ввімкнути в комп'ютери, або розкидати на мережу програмний код і щось там собі намайнювати. Це не зовсім вірний підхід, але дійсно, так, в Україні електроенергія дешевше, і тут дійсно є сенс в тому, щоб майнити. Питання у тому, що наприклад зараз я вже спостерігаю у мережі рекламу, скажімо так, установок, ферм для майнінгу, які працюють від сонячної енергії, які взагалі не потребують собі ніякої інфраструктури. Але ж у нас це все, знову-таки, не буде мати розвитку, бо у нас нема відповідного розуміння цього питання з боку держави.

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К слову, адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян отметил, что легализация криптовалют — не вопрос Киберполиции.

Шеф-редактор информационного агентства "Финансовый клуб" Руслан Черный считает, что свидетели церкви криптовалют вкладываются в них на свой риск.