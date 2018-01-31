Facebook намерен блокировать рекламу криптовалют

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

Как говорится в сообщении в официальном блоге Facebook, компания не допустит публикации рекламы "финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения".

Объявления, нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network, размещающей рекламу в сторонних приложениях.

Ранее сообщалось, что самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) снижается на торгах, как и другие подобные валюты, в то время как трейдеры озадачены безопасностью на этом рынке.