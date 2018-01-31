наверх
31.01.201811:57
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    Facebook намерен блокировать рекламу криптовалют

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (59)

    42
    Нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чиновники предпочитают биткоины

    Как говорится в сообщении в официальном блоге Facebook, компания не допустит публикации рекламы "финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения".

    Объявления, нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network, размещающей рекламу в сторонних приложениях.

    Ранее сообщалось, что самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) снижается на торгах, как и другие подобные валюты, в то время как трейдеры озадачены безопасностью на этом рынке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Десантные войска. Бордовый берет
    Криминальные войны в Украине
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Украина клянчит новый транш у МВФ