Афян: запретить криптовалюты, это как запретить температуру ниже нуля

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киберполиции поддерживает идею легализации в Украине криптовалюты. В ведомстве считают, что криптовалюта по своим характеристикам может считаться электронными деньгами. Глава Киберполици Сергей Демидюк считает, что это позволит обложить налогом операции купли-продажи криптовалюты и создать легальные криптобиржи и криптообменники. По его словам, сейчас, когда криптовалюта в Украине находятся вне легального поля, ее активно используют злоумышленники для анонимизации своих действий, а обычные граждане все чаще становятся жертвами мошенников.

Насколько рациональна инициатива Киберполиции, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви оцінюєте ідею легалізації криптовалют в Україні та пропозицію прирівняти їх до електронних грошей?

— Дивно це чути, по-перше, від Кіберполіції. Дивно чути про легалізацію, причини, які наводяться до легалізації, адже давайте тоді замінимо криптовалюти і готівкові кошти, і ці ж самі тези абсолютно справедливі. Без аутентифікації це робиться, це загроза створення незаконних оборудок, тощо. Легалізації потребує щось незаконне. Нехай би краще вони говорили, не знаю, про легалізацію порнографії, за яку до цих пір іноді вимагають грошей, хоча насправді реально заборона ця не діє. Криптовалюти просто не мають спеціального правового статусу, що дійсно ускладнює обкладення їх податками. Це перше і основне. Більше проблем особливих немає, і це не питання кіберполіції, це може бути вирішено на рівні Мінфіну і НБУ, а також надалі вже розвиток може бути наданий за допомогою закону.

Що це за спеціальний правовий статус?

— Це якраз електронні гроші. Тобто на сьогоднішній день у криптовалют такий самий статус, як у картоплі, наприклад. Фізичний статус просто відрізняється, їх неможливо помацати. Але з точки зору законодавства, це різновид нематеріального активу, який є, який може бути об'єктом купівлі-продажу, який не вилучений з цивільного обігу. Прирівняння їх до електронних грошей — один з найбільш складних шляхів. Тому що електронні гроші регулюються спеціальним законом, потребують санкцій НБУ і є достатньо складними у запуску. Криптовалюти вже існують. Я важко собі уявляю, як саме Кіберполіція хоче легалізовувати вже існуючі інструменти, які, більше того, не мають чіткого реального власника. Того, хто може їх представляти, для того щоб… не знаю, пройти акредитацію в НБУ, чи ще щось зробити. Тому ця теза мені видається все ж таки більш-менш порожньою.

В Швейцарії розглядають біткоїни як іноземну валюту, в Китаї вони заборонені. В Японії ними користуються, і зараз розробляються норми оподаткування. Який досвід можна застосувати безболісно в Україні?

— В Японії зробили дуже цікаво. Вони сказали, що це така сама валюта, єдине, що всі операції — через банківську систему. Цікавий досвід, для України — складний. Я думаю, оскільки ми євроінтегруємося все ж таки, а не японоінтегруємося, то найбільш близьким має бути досвід ЄС, де було ще в 2015 році рішення Європейського суду справедливості, де сказано, що криптовалюти — це цифрова міра вартості. Тобто, якщо перекладати мовою українського права, це нематеріальний актив.

Вони звільняються від НДС?

— Так, які, в тому числі, звільняються і від ПДВ.

Кіберполіція має за цим слідкувати? Чи має бути створений при Мінфіні якийсь орган, який має відслідковувати подібні операції?

— Ви знаєте, я б дуже не хотів жити в державі, де поліція має за чимось слідкувати. Поліція має розслідувати злочини. Якщо злочин створений лопатою, то вони мають розслідувати злочини з лопатою. У нас дуже різні програмні рішення застосовуються в органах державної влади, подекуди лопата — це дійсно найбільш релевантний інструмент. Тому я вважаю, що НБУ і Мінфін мають першими дати відповідь, і вони вже висловили свою позицію, але вона така, половинчаста. Вони сказали, що криптовалюти не заборонені, не є грошима, не є різновидом цінних паперів, але поки що вони не знають їх статусу. Вони мають це останнє речення замінити якимось статусом, з якого буде випливати, як саме сплачувати податки за операції з криптовалютами, тому що поки що там є декілька різних підходів, і це заважає купувати криптовалюти юридичним особам на загальній системі оподаткування. І це, в принципі, вже зламає перший і основний бар'єр до їх застосування в реальному секторі економіки. А далі вже потрібно вирішувати похідні проблеми. Це як вирішувати проблему ідентифікації — наскільки це треба робити, в яких випадках… Тобто там вже є міжнародний досвід, і він — не такий простий і однозначний. На сьогодні жодна країна, на мою думку, не виробила якоїсь такої чарівної пігулки, яка одразу вирішує всі проблеми.

Чи можна якимось чином заборонити використання цих грошей в Україні та їх видобування — так званий майнінг?

— По-перше, можна робити кроки в цьому напрямку, але потрібно зрозуміти: а навіщо? Тобто це — найголовніше. Для того, щоб з чимось боротися… краще я запропонував би заборонити температуру повітря нижче —5 градусів.

Але якщо в Україні не можуть описати криптовалюти з правової точки зору, може, треба поки що обмежити їх використання?

— Тоді всі прогресивні речі мають з'являтися за межами України. Бо якщо ми виходимо з того, що все, що ми не можемо описати, ми забороняємо, то це чіткий такий сигнал до того, що нам краще повертатися до землеробства, ліпити горщики, і ми будемо стояти осторонь прогресу. Тому що прогрес заснований на тому, що постійно з'являються ті речі, які не описані до того, які є новими, і які якимось чином змінюють систему.

Якщо зрештою у перспективі правовий статус буде визначено, якщо буде певне розуміння, який податок сплачувати, яку користь це принесе державній скарбниці?

— Я думаю, що це — додаткові надходження до бюджету. До речі, є вже спостереження, що в Україні співвідношення криптовалют, які є у населення до ВВП, близько 2,5%. Дуже високий показник, на четвертому місці у світі Україна. І тому, коли така частина капіталів просто випадає з цивільного обігу виключно через те, що органи державної влади соромляться та ніяк не можуть розродитися якоюсь позицією до явища, яке вже існує, це — достатньо серйозні втрати.

Напомним, шеф-редактор информагентства "Финансовый клуб" Руслан Черный в эфире "ГС" отметил, что люди, скупающие биткойны и другие криптовалюты, должны понимать степень рискованности этой операции.