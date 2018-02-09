Киберполиция Украины призывает правительство признать криптовалюту

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым, заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Гринчак.

"Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.", — сказал Гринчак в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что уже довольно часто граждане обращаются в полицию с заявлениями о похищении криптовалюты.

"Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил — это чистое мошенничество", — рассказал заместитель начальника Департамента киберполиции.

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Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Ранее руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк обратился к правительству с требованием урегулировать статут криптовалюты.