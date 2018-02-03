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    Не рано ли хоронить биткоин?

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    Охота на торговцев биткоинами в Украине (65)

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    После просадки не исключено, что через месяц-два все изменится и опять будут звучать марши и браво в честь биткойна, считает аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Курс биткоина похож на качели: после взлета, падение… и в последний раз, ниже психологической отметки в 9 000 долларов. И несмотря на то, что первая криптовалюта пока лидирует по капитализации и индексу доминирования, сегодня все чаще можно услышать про то, что "пузырь" биткоина вот-вот лопнет, обесценится, умрет.

    В интервью Sputnik France старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук рассказал, какие факторы могут оказать негативное влияние на криптовалюту или реанимировать ее курс. 

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Создаст ли биткоин конкуренцию золоту

    Сейчас по всему миру закручивают гайки по отношению к криптовалютам. Во многих странах это происходит: в Японии, Кореи, США. И если регуляторы по всему миру и дальше закрутят гайки и не будет никакого выхода криптоинвесторам, криптотрейдерам, это будет действительно непростое время для криптовалют. По мнению эксперта, биткоин не умрет. 

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    "Для биткоина всегда есть теневая сторона, которой не требуется регулирование.

    Если это будет как-то преследоваться (штрафы, уголовное преследование), не так много людей будет этим пользоваться, и курс биткоина будет в пределах 1 000 долларов или даже ниже, но полностью он не исчезнет. 

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чиновники предпочитают биткоины

    Если отношение регуляторов как-то изменится, будет разрешено на какой-то бирже легально торговать биткоинами, криптовалюты будут находить применение в реальной экономике компаний, тогда биткоин, безусловно, очень быстро восстановит потери.

    Кроме того, после просадки, я не исключаю, что через месяц-два все изменится и опять будут звучать марши и браво в честь биткоина", — считает Ткачук.

    Что касается конкурентов биткоина, много кто наступает ему на пятки. Если у биткоина не столь большой потенциал роста, то у его конкурентов (Ethereum, Ripple, Dash, Monero) он значительно больше… 

    "Биткоин максимум может вырасти в 10 раз, но другие могут вырасти в сотни раз и даже больше", — резюмирует эксперт.  

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