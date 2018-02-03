Не рано ли хоронить биткоин?

РИА Новости Украина

Курс биткоина похож на качели: после взлета, падение… и в последний раз, ниже психологической отметки в 9 000 долларов. И несмотря на то, что первая криптовалюта пока лидирует по капитализации и индексу доминирования, сегодня все чаще можно услышать про то, что "пузырь" биткоина вот-вот лопнет, обесценится, умрет.

В интервью Sputnik France старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук рассказал, какие факторы могут оказать негативное влияние на криптовалюту или реанимировать ее курс.

Сейчас по всему миру закручивают гайки по отношению к криптовалютам. Во многих странах это происходит: в Японии, Кореи, США. И если регуляторы по всему миру и дальше закрутят гайки и не будет никакого выхода криптоинвесторам, криптотрейдерам, это будет действительно непростое время для криптовалют. По мнению эксперта, биткоин не умрет.

Читайте также: Устал следить за курсом. Соучредитель Apple продал все биткоины

"Для биткоина всегда есть теневая сторона, которой не требуется регулирование.

Если это будет как-то преследоваться (штрафы, уголовное преследование), не так много людей будет этим пользоваться, и курс биткоина будет в пределах 1 000 долларов или даже ниже, но полностью он не исчезнет.

Если отношение регуляторов как-то изменится, будет разрешено на какой-то бирже легально торговать биткоинами, криптовалюты будут находить применение в реальной экономике компаний, тогда биткоин, безусловно, очень быстро восстановит потери.

Кроме того, после просадки, я не исключаю, что через месяц-два все изменится и опять будут звучать марши и браво в честь биткоина", — считает Ткачук.

Что касается конкурентов биткоина, много кто наступает ему на пятки. Если у биткоина не столь большой потенциал роста, то у его конкурентов (Ethereum, Ripple, Dash, Monero) он значительно больше…

"Биткоин максимум может вырасти в 10 раз, но другие могут вырасти в сотни раз и даже больше", — резюмирует эксперт.

Читайте также: Вообще-то, предпосылок для падения гривны не было и нет — эксперт