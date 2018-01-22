В Украине 57 депутатов и чиновников хранят сбережения в биткоинах

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. По итогам подачи электронных деклараций за последние два года 57 украинских госслужащих задекларировали биткоины, сообщает Opendatabot.

Платформа приводит список депутатов и чиновников, которые указали в качестве собственности криптовалюту.

Больше всего владельцев электронных денег работает в Одесском областном совете, на втором месте — Верховная Рада.

Среди обладателей биткоинов народные депутаты Дмитрий Голубов (4376), Алексей Мушак (465), Дмитрий Белоцерковец (398), сотрудница Администрации президента Украины Мария Гайдар (4,73), а также пятеро депутатов Одесского областного совета.

Напомним, что за последнюю неделю курс биткоина колеблется на уровне 10-11 тысяч долларов, таким образом все упомянутые народные депутаты автоматическим могут считаться долларовыми миллионерами.