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    Политика

    В Украине 57 депутатов и чиновников хранят сбережения в биткоинах

    (обновлено: )12701
    В качестве средства хранения накоплений биткоин указали 57 государственных служащих. Трое из них - народные депутаты Украины, которые автоматическим могут считаться долларовыми миллионерами.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. По итогам подачи электронных деклараций за последние два года 57 украинских госслужащих задекларировали биткоины, сообщает Opendatabot.

    Дмитрий Голубов
    Думская.net
    Биткоин тоже деньги. Нардеп сколотил миллиард на криптах

    Платформа приводит список депутатов и чиновников, которые указали в качестве собственности криптовалюту.

    Больше всего владельцев электронных денег работает в Одесском областном совете, на втором месте — Верховная Рада.

    Среди обладателей биткоинов народные депутаты Дмитрий Голубов (4376), Алексей Мушак (465), Дмитрий Белоцерковец (398), сотрудница Администрации президента Украины Мария Гайдар (4,73), а также пятеро депутатов Одесского областного совета.

    Напомним, что за последнюю неделю курс биткоина колеблется на уровне 10-11 тысяч долларов, таким образом все упомянутые народные депутаты автоматическим могут считаться долларовыми миллионерами.

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