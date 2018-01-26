Миллиардер Сорос назвал биткоин финансовым "пузырем"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем".

"Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день", — заявил финансист "на полях" неформального ужина в швейцарском Давосе, где проходит международный экономический форум.

По словам Сороса, криптовалюта – это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

Напомним, что за последнюю неделю курс биткоина колеблется на уровне 10-11 тысяч долларов, таким образом все упомянутые народные депутаты автоматическим могут считаться долларовыми миллионерами.