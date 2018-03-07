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    В мире

    В минус. Стоимость криптовалют стремительно падает

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    Отметим, что капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 399,06 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Криптовалюте биткоин (bitcoin) не удалось удержаться выше отметки в 10 тысяч долларов в среду, остальные крупные виртуальные валюты также в минусе, инвесторы реагируют на слухи о возможном взломе биржи Binance, свидетельствуют данные торгов.

    По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 8,85% — до 9,874 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 9,7% — до 9,775 тысячи долларов, на OKEx — опускалась на 9,24%, до 9,794 тысячи долларов.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Не рано ли хоронить биткоин?

    Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на 9%, до 745,36 доллара, Ripple — на 8,44%, до 0,86 доллара, Bitcoin Cash снижался в цене на 8,56%, до 1093,01 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 399,06 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

    Ранее агентство Блумберг сообщило, что пользователи биржи Binance пожаловались на то, что их счета были взломаны.

    "У некоторых пользователей (биржи Binance — ред.) средства были списаны на покупку токена VIA", — подтвердил для РИА Новости сообщения СМИ о взломе биржи директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. По словам эксперта, данная биржа является одной из лидеров по обороту.

    Биржа в ответ заявила, что изучает сообщения пользователей о возможном взломе. На время расследования на бирже приостановлена возможность снятия средств.

    Напомним, Китай готовится запретить национальным инвесторам торговать криптовалютами на международных биржах.

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