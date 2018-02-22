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    Биткоин дешевеет. Стало известно почему

    (обновлено: )99210
    Криптовалюта дешевеет из-за новостей об обвинениях американского регулятора в адрес криптовалютной биржи BitFunder и задержании ее основателя.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Криптовалюта биткоин дешевеет на новостях об обвинениях американского регулятора в адрес криптовалютной биржи BitFunder и задержании ее основателя, свидетельствуют данные торгов.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Не рано ли хоронить биткоин?

    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.08 мск биткоин падал в цене на 6,91% — до 9,9 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дешевела на 5,92% — до 9,84 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин опускался в цене на 5,96% — до 9,83 тысячи долларов.

    Вслед за биткоином падают в цене и другие популярные криптовалюты. Ethereum дешевеет на 4,31% — до 805,96 доллара, Ripple — на 8,92%, до 0,92 доллара, Bitcoin Cash — на 8,42%, до 1,2 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 427,81 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 38% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 8%.

    В четверг комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптовалютную биржу BitFunder в мошенничестве. Согласно сообщению SEC, в 2013 году биржа за биткоины продавала незарегистрированные цифровые акции ряда компаний, связанных с криптовалютами. Правоохранительные органы США задержали основателя BitFunder Джона Монтролла (Jon Montroll), который обвиняется в даче ложных показаний относительно деятельности биржи.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чиновники предпочитают биткоины

    Вместе с тем участники рынка оценивают новости о том, что Иран рассматривает возможность разработки собственной криптовалюты. В четверг министр связи и коммуникаций страны Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил о том, что государственный банк Ирана Post Bank уже работает над созданием виртуальной валюты.

    Кроме того, во вторник Венесуэла начала продажу петро, став таким образом первой страной с национальной криптовалютой. Стоимость одного петро приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти.

    В среду президент страны Николас Мадуро объявил о скором выпуске в оборот еще одной местной криптовалюты, поддержанной золотом — золотого петро.

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