Биткоин резко пошел в рост

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется на отметке около 11 тысяч долларов в понедельник вечером, капитализация рынка криптовалют превысила 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.01 по Киеву биткоин дорожал на 2,38%, до 11,04 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,79%, до 10,99 тысячи долларов, на OKCoin- на 3,68%, до 11,81 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, где собраны данные с четырех крупнейших бирж, биткоин дорожал на 5,36%, до 10,95 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, Ethereum дорожала на 0,12%, до 942,97 доллара, Ripple — дешевела на 0,13%, до 1,14 доллара, Bitcoin Cash — на 0,37%, до 1,516 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 498,82 миллиарда долларов, однако ранее в ходе торгов понедельника она превышала уровень в 500 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

Ранее в понедельник аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) отметили, что будущий успех криптовалют во многом будет зависеть от скоординированной работы профильных ведомств, направленной на урегулирование рынка и повышение доверия к этим инструментам. В то же время агентство уверено, что сейчас криптовалюты больше напоминают спекулятивный инструмент, который, в случае краха рынка виртуальных валют, не навредит мировой финансовой стабильности.

Одновременно с этим, агентство Рейтер сообщило, что власти США заявили о готовности рассмотреть новые правила по ужесточению федерального контроля над криптоотраслью. Даже республиканские консерваторы считают необходимым ввести контроль, если цифровые валюты начнут угрожать экономике США, пишет агентство. Сейчас цифровые активы в США попадают под регулирование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC), Министерства финансов США, Федрезерва и властей штатов.