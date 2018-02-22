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    Венесуэла выпустила собственную криптовалюту Petro

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    Президент Венесуэлы Николас Мадуро лично принял участие в презентации национальной криптовалюты, которая оценена в стоимость барреля венесуэльской нефти.
    Криптовалюта Венесуэлы El Petro
    Фото twitter.com/NicolasMaduro

    КИЕВ, 22 фев - РИА Новости Украина. Венесуэла выпустит в обращение криптовалюту под названием El Petro, заявил президент страны Николас Мадуро.

    Мадуро сообщил, что валюта будет обеспечена драгметаллами и может считаться золотой.

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    Официальный старт национальной криптовалюте El Petro с символом в логотипе, напоминающий российский рубль, был дан 20 феврля. В ходе пресейла за сутки она привлекла в экономику Венесуэлы 375 миллионов долларов.

    Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены одного барреля венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Допускается, что этот параметр будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть.

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    Напомним, что из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. В стране зафиксирована гиперинфляция с темпами в тысячи процентов в год.

    Ранее Национальный банк Украины сообщил, что рассматривает возможность введения "электронной гривны", а не собственной криптовалюты.

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