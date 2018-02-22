Венесуэла выпустила собственную криптовалюту Petro

Фото twitter.com/NicolasMaduro

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости Украина. Венесуэла выпустит в обращение криптовалюту под названием El Petro, заявил президент страны Николас Мадуро.

Мадуро сообщил, что валюта будет обеспечена драгметаллами и может считаться золотой.

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Официальный старт национальной криптовалюте El Petro с символом в логотипе, напоминающий российский рубль, был дан 20 феврля. В ходе пресейла за сутки она привлекла в экономику Венесуэлы 375 миллионов долларов.

Estamos dando un paso gigante hacia la nueva economía y el futuro. ¡Sintámonos orgullosos del nacimiento del Petro! En los meses que están por venir, el Pueblo tiene una cita con la prosperidad... Con la victoria. #AlFuturoConElPetro pic.twitter.com/G7S1XoVSQt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 февраля 2018 г.

Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены одного барреля венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Допускается, что этот параметр будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть.

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Напомним, что из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. В стране зафиксирована гиперинфляция с темпами в тысячи процентов в год.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что рассматривает возможность введения "электронной гривны", а не собственной криптовалюты.