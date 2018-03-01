Билл Гейтс резко высказался против криптовалют

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс во время общения с пользователями сайта Reddit заявил, что криптовалюта напрямую причастна к гибели людей, передает Independent.

По его словам, криптовалюты используют, чтобы покупать в режиме онлайн фентанил — обезбаливающее средство, которое входит в состав многих наркотиков.

"Таким образом криптовалюта напрямую причастна к гибели людей", — сказал Билл Гейтс.

Он обратил внимание на то, что анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты потратили в минувшем году 195 миллионов гривен на покупку виртуальных денег — криптовалюты.