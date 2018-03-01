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    Билл Гейтс резко высказался против криптовалют

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (73)

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    По словам основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции.
    Билл Гейтс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс во время общения с пользователями сайта Reddit заявил, что криптовалюта напрямую причастна к гибели людей, передает Independent.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, криптовалюты используют, чтобы покупать в режиме онлайн фентанил — обезбаливающее средство, которое входит в состав многих наркотиков.

    "Таким образом криптовалюта напрямую причастна к гибели людей", — сказал Билл Гейтс.

    Он обратил внимание на то, что анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции. 

    Ранее сообщалось, что украинские депутаты потратили в минувшем году 195 миллионов гривен на покупку виртуальных денег — криптовалюты.

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