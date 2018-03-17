Скаршевский: обслуживание долгов обходится Украине преступно дорого

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В ближайшие четыре года Украина должна выплатить $22,7 млрд по внешнему долгу. Пик погашения начинается с 2019-го года. При этом средства на обслуживание государственного долга ежегодно существенно возрастают.

Финансовый эксперт Виктор Скаршевский считает, что чрезвычайно важным моментом являются не абсолютные цифры государственного долга, а стоимость обслуживания и сроки погашения.

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"И здесь очень серьезные проблемы, потому что стоимость обслуживания в Украине составляет около 6-8% ВВП (я сюда также включаю и сумму погашения по государственным долгам) при том, что экономика в данном периоде развития растет всего на 2-3%. А усредненный срок погашения государственного долга составляет всего навсего 5 лет. Чтобы понять, какова стоимость обслуживания долга, нужно посмотреть на расходы бюджета по этим показателям, на 2018 год — это 305 млрд гривен, или 30% всех расходов государственного бюджета. Эта сумма приблизительно в 4 раза превышает расходы на оборону", — сказал Виктор Скаршевский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Эксперт не видит причин, по которым Украина не справилась бы с долговой нагрузкой в этом году. В крайнем случае госдолг можно погасить за счет одних только золотовалютных резервов. Пока Украина действительно может обойтись и без МВФ и связанных с ним кредитов от других международных финансовых организаций, но реальные проблемы могут начаться уже в 2019 году.

"Во-первых, никакого внешнего финансирования в любом случае не будет, потому что две избирательные кампании — президентская и парламентская, а в политическую турбулентность никто инвестировать не будет. Все будут дожидаться выравнивания политической ситуации, то есть не будет ни кредитов МВФ, не будет кредитов от других международных финансовых организаций, не будет инвестиций. А вот выплаты по внешним долгам останутся и будут на уровне 9 млрд долларов, как в следующем году, так и в 20-м году в том числе. Золотовалютные резервы Украины уменьшатся к концу этого года, то есть возможности обслуживать свой внешний долг особо не будет", — пояснил Скаршевский.

Именно поэтому, по мнению финансового эксперта, правительство должно уже сейчас проводить переговоры с кредиторами по реструктуризации внешнего долга.

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Кроме того, отмечает Скаршевский, согласно прогнозу Мирового банка, уже во второй половины нынешнего года может ухудшиться внешнеэкономическая конъюнктура, что нанесет еще один удар по экономике Украины.