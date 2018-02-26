В метро Киева преступник-иностранец брызнул газом в полицейского

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве с наркотиками задержали иностранца, который находится в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

"Злоумышленник находился в столичной подземке вместе с товарищем. Во время проверки документов он брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому и пытался убежать. За несколько минут правонарушителя задержали коллеги милиционера, а его товарищ убежал. Как рассказал в. И. о. начальника управления полиции в метрополитене Юрий Чмырь, в карманах у мужчины полицейские обнаружили три пакета с кристаллообразным веществом, похожим на наркотики. Правонарушителем оказался 24-летний уроженец соседнего государства. Он пояснил, что нашел наркотики и решил оставить себе для собственного употребления", — сообщает полиция Киева.

Экспертные исследования подтвердили, что изъятое вещество является запрещенным психотропных — "Альфа-ПВП".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2. ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме этого, на правонарушителя составлен протокол об административных правонарушениях и вынесено решение суда — 10 суток административного ареста.

Полиция Киева Изъятые наркотические вещества

"В ходе досудебного расследования сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции в метрополитене установили, что задержанный мужчина вместе с товарищем, которому удалось убежать, находятся в международном розыске за совершение тяжкого преступления, а именно покушение на убийство по предварительному сговору группой лиц. И именно для того, чтобы избежать наказания на родине, мужчины незаконно пересекли границу и проживали на ее территории Украины с поддельными документами", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали иностранца, который подозревается в организации международного канала торговли людьми и вербовке украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Испании.