Вести из Амстердама. Саакашвили призвал "добить барыжную власть"

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Он отметил, что ему горько осознавать, что пострадало много хороших людей, среди которых герои войны, бойцы, девушки.

По его словам, Петр Порошенко и Арсен Аваков хотели показать, как они сильны и что с 2014 года власть не поменялась и что полиция — это тот же "Беркут".

При этом Саакашвили отметил, что у власти нет поддержки народа и сейчас уникальный шанс, чтобы "добить эту барыжную власть".

Он отметил, что сейчас будет готовиться марш за отставку президента, который пройдет 18 марта. После чего из регионов его сторонники отправятся на Киев, чтобы "добить эту клику".

Ранее сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.