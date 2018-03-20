Жесты отчаяния. Зачем граждан России лишили права голоса в Украине

Роман Степняк

Людмила Денисова, новый уполномоченный Верховной Рады по правам человека, приступив к обязанностям, отметилась заявлением об организации выборов президента России в Украине. По ее словам, нарушений в ходе голосования в дипломатических представительствах выявлено не было. Более того, оказывается, представители омбудсмена в Одесской, Львовской, Харьковской, Черниговской областях и городе Киеве тщательно следили за процессом, и ни один человек не пожаловался, что не смог проголосовать.

В этой связи возникает лишь один вопрос: как в Одессе некий гражданин с российским паспортом, имя которого пока остается неизвестным, все-таки прорвался сквозь плотное заграждение полицейских кордонов, подкрепленных патриотическими редутами представителей националистической общественности, оказался на территории консульства и, надо полагать, проголосовал? Какому кандидату в российские президенты он кинул свой бюллетень, гадать не буду, хотя смутные сомнения, наверняка терзают не только меня, но и Людмилу Денисову: недоглядели!

Отчаянный одессит, погоды, конечно, не сделал. Но его поступок точным мазком ложится на политическую картину страны, где смешались все краски, кони и люди.

Амбиции Арсена Авакова

Допускаю, что в своих рассуждениях я человек старомодный, худо-бедно изучавший историю дипломатии по книгам, написанным до постов в Facebook и Twitter Павлом Климкиным и Арсеном Аваковым, а тем более Людмилы Денисовой. Исходя из устаревших соображений, представлялось, что в межгосударственных отношениях первую скрипку играет все-таки МИД. Но оказалось, что это не так. Накануне выборов в России инициативу перехватило МВД. Надо иметь в виду, что количество лайков под постами Арсена Авакова значительно превосходит внимание к текстам Павла Климкина.

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Основываясь на таких соображениях, накануне дня голосования Арсен Аваков принял решение всех желающих россиян в день голосования за российского президента на территорию российских дипломатических представительств, где оборудованы избирательные участки, не допускать. "МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", — написал министр на своей странице в Facebook.

Слова Арсена Авакова с делом не разошлись, а 50 тысяч россиян, которые могли бы принять участие в голосовании, этого права были лишены. Конечно, картинка для мировых средств массовой информации получилась не совсем приятной для официального Киева. Но чем не пожертвуешь, если на кону имидж страны, защищающей цивилизованный мир от российской агрессии

"Полиция с народом"

Впрочем, за штилем этих сентенций – конкретные расчеты конкурирующих структур. Арсен Аваков сделал существенную попытку перехватить инициативу в противостоянии с главой государства, которому непосредственно подконтрольный МИД. В своем заявлении Аваков, сославшись на ноту ведомства Павла Климкина от 21 февраля, в которой Украина потребовала от Российской Федерации отказаться от выборов в Крыму, лишь формально обратился к россиянам. На самом деле это был посыл, рассчитанный на внутреннее потребление.

Заявление Авакова последовало вслед за требованиями националистических организаций о недопущении российских выборов на украинской территории. Можно предположить, что тот же "Национальный корпус", "Правый сектор" и все более агрессивно заявляющая о себе "Свобода" свои действия согласовывали с правоохранительным ведомством. 18 марта радикалы и полицейские выполняли одну и ту же функцию, дополняя друг друга: то, что не позволяла делать служебная этика полицейским, с удовольствием выполняли "активисты": они третировали граждан соседнего государства, которые пытались пройти к избирательным участкам, устраивали "коридоры позора». Таким образом был реанимирован призабытый лозунг "Полиция с народом", что сегодня для Арсена Авакова гораздо важнее всех прочих заявлений.

Министру МВД удалось отвлечь значительную часть мотивированных националистических группировок, которые вполне могли оказаться на альтернативных мероприятиях, объявленных сторонниками Михаила Саакашвили. Протестный фон на Майдане 18 марта был понижен до безопасного уровня, активистам позволили разобрать конструкции на Крещатике, провозгласить несколько речей и организовать очередной поход к президентской резиденции.

Фальшь-старт Людмилы Денисовой

Что касается заявления Людмилы Денисовой, то такое начало деятельности на посту Уполномоченного по правам человека вряд ли будет способствовать упрочению авторитета этого института. Права человека не имеют национальных границ и политических предпочтений. Ведь каждый из 50 тысяч лиц с российским паспортом, состоящих на учете в российских дипломатических миссиях в Украине, может воспользоваться своим правом и обратиться в Европейский суд по правам человека, потребовав возмещения морального ущерба за препятствование в голосовании. Оправдываться омбудсмену будет очень трудно.

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Впрочем, это лишь в случае, если бы речь шла о правовом государстве.