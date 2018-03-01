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    Порошенко инициирует жесткую проверку при получении гражданства

    (обновлено: )9901
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимо жестче проверять основания для получения гражданства.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен поднять тему изменений в законы о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и о пограничном контроле.

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky
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    Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время заседания СНБО.

    "Во втором пункте повестки дня мы обсуждаем изменения законов о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, изменения в закон о пограничном контроле. Направлены они на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль над въездом в Украину граждан страны агрессора, усилить правовую основу механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронной почты. Наконец, это должно заработать и иметь законодательное обеспечение", — цитирует УНИАН Порошенко.

    "Мы должны жестче проверять основания для получения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению. Я так думаю, Арсен Борисович (Аваков), что те, кто прибывал на территорию до 1991 года и планировали принять гражданство, 27 лет — очень достаточно для того, чтобы определить свою судьбу: хотят они быть гражданами Украины, или нет", — добавил президент.

    По его словам, следует усилить в этой части полномочия комиссии по вопросам гражданства.

    Ранее Порошенко прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спорту "Нафтогаза" и "Газпрома", а также дал поручение главе украинской компании. Такое заявление Порошенко сделал во время заседания Совета национальной безопасности Украины в четверг, 1 марта.

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