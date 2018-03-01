Порошенко инициирует жесткую проверку при получении гражданства

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен поднять тему изменений в законы о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и о пограничном контроле.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время заседания СНБО.

"Во втором пункте повестки дня мы обсуждаем изменения законов о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, изменения в закон о пограничном контроле. Направлены они на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль над въездом в Украину граждан страны агрессора, усилить правовую основу механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронной почты. Наконец, это должно заработать и иметь законодательное обеспечение", — цитирует УНИАН Порошенко.

"Мы должны жестче проверять основания для получения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению. Я так думаю, Арсен Борисович (Аваков), что те, кто прибывал на территорию до 1991 года и планировали принять гражданство, 27 лет — очень достаточно для того, чтобы определить свою судьбу: хотят они быть гражданами Украины, или нет", — добавил президент.

По его словам, следует усилить в этой части полномочия комиссии по вопросам гражданства.

Ранее Порошенко прокомментировал решение Стокгольмского арбитража по спорту "Нафтогаза" и "Газпрома", а также дал поручение главе украинской компании. Такое заявление Порошенко сделал во время заседания Совета национальной безопасности Украины в четверг, 1 марта.