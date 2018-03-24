Суд обязал ГМС предоставить материалы по гражданству Саакашвили

КИЕВ, 24 мар — РИА новости Украина. Верховный Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить материалы дела о получении и утрате гражданства Украины экс-председателем Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

"Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить для ознакомления суда дело о получении и утрате гражданства Украины М.Саакашвили, оригинал его заявления от 28 мая 2015 года о приеме в гражданство", — говорится в сообщении.

По решению суда планируется привлечение в качестве свидетелей специалистов департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины, Главного управления ГМС в Киеве, Шевченковский районный отдел ГМС Украины в Киеве.

Следующее судебное заседание состоится 13 апреля 2018 года в 10:00 в помещении Кассационного административного суда.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в суд.