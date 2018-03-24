наверх
24.03.201822:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суд обязал ГМС предоставить материалы по гражданству Саакашвили

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (948)

    (обновлено: )12
    Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить для ознакомления суда дело о получении и утрате гражданства Украины Саакашвили, оригинал его заявления от 28 мая 2015 года о приеме в гражданство.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА новости Украина. Верховный Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить материалы дела о получении и утрате гражданства Украины экс-председателем Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

    Видео. Якубин о Саакашвили в контексте истории с грузинскими снайперами
    Саакашвили не дали заговорить о "грузинских снайперах" - политолог

    Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

    "Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить для ознакомления суда дело о получении и утрате гражданства Украины М.Саакашвили, оригинал его заявления от 28 мая 2015 года о приеме в гражданство", — говорится в сообщении.

    По решению суда планируется привлечение в качестве свидетелей специалистов департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины, Главного управления ГМС в Киеве, Шевченковский районный отдел ГМС Украины в Киеве.

    Следующее судебное заседание состоится 13 апреля 2018 года в 10:00 в помещении Кассационного административного суда.

    В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в суд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Рабочий на газораспределительной станции. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире