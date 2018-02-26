наверх
26.02.201801:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Саакашвили не дали заговорить о "грузинских снайперах" - политолог

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (200)

    (обновлено: )18410
    Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, которые противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин.

    Якубин упомянул о деле "грузинских снайперов", которые уже начали "давать информацию, которая может изменить представление о том, кто стрелял на Майдане".

    "Потому что если смотреть с позиции "кому выгодно", то это было выгодно не Януковичу, а тем, кто получил власть", – отметил политолог. 

    Читайте также: Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели

    По словам политолога, власть решила наиболее активной группе, которая поднимала бы вопросы о расследованиях, дать своеобразную "откупную".

    "Власть постаралась заручиться поддержкой со стороны пострадавших на Майдане и их родственников, просто "купив" их. Аккурат под годовщину приняли решение, что люди, постарадавшие на Майдане, смогут раньше выходить на пенсию плюс правительство Гройсмана инициировало выплаты всех компенсаций людям, которые были на Евромайдане", – рассказал эксперт в ходе традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Гройсман о фокусниках, обещающих дешевый газ. Видео
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?