Саакашвили не дали заговорить о "грузинских снайперах" - политолог

Якубин упомянул о деле "грузинских снайперов", которые уже начали "давать информацию, которая может изменить представление о том, кто стрелял на Майдане".

"Потому что если смотреть с позиции "кому выгодно", то это было выгодно не Януковичу, а тем, кто получил власть", – отметил политолог.

Читайте также: Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели

По словам политолога, власть решила наиболее активной группе, которая поднимала бы вопросы о расследованиях, дать своеобразную "откупную".

"Власть постаралась заручиться поддержкой со стороны пострадавших на Майдане и их родственников, просто "купив" их. Аккурат под годовщину приняли решение, что люди, постарадавшие на Майдане, смогут раньше выходить на пенсию плюс правительство Гройсмана инициировало выплаты всех компенсаций людям, которые были на Евромайдане", – рассказал эксперт в ходе традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.