Порошенко: разоблачение Савченко и Саакашвили достойно войти в учебники

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что разоблачение спецслужбами и обвинение лидера РНС Михеила Саакашвили и нардепа Надежды Савченко "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов". Об этом глава государства заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

"В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ…. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебряников", — приводит слова президента "Украинская правда".

Он добавил, что более важно "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".

"Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" — государственный переворот в Украине в интересах России", — добавил Порошенко.

По его словам, такие результаты работы СБУ стали возможными в результате системных изменений, которые усиливают способности Службы по защите интересов граждан и государства от внешних и внутренних угроз.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в суд.

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В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.