Гражданство Саакашвили. Суд отказался допрашивать Порошенко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины отказался вызвать президента Петра Порошенко и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на допрос по делу о лишении последнего украинского гражданства, в заседании объявлен перерыв до 13 апреля 10.00.

"Ходатайства о вызове свидетелей удовлетворить частично… мы удовлетворяем ходатайства о вызове свидетелей Пылыпчук, Пономаренко и Грищук", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

Эти свидетели являются рядовыми сотрудниками Государственной миграционной службы, которые вели производство по лишению гражданства. При этом суд отказал защите в допросе других заявленных свидетелей, в частности президента Украины Петра Порошенко.

В частности, представители Саакашвили ходатайствовали о допросе в суде членов комиссии по гражданству при президенте Украины заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, замглавы Государственной миграционной службы (ГМС) Татьяны Никитиной, первого замглавы Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка, замглавы Администрации президента Украины Алексея Днепрова, замглавы Министерства юстиции Украины Натальи Бернацкой, заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль.

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Также адвокаты Саакашвили просили суд допросить замгенпрокурора Украины Анжелу Стрижевскую — она составляла информационную справку, которая служила основанием для представления на лишение гражданства политика. Представители Саакашвили также заявили ходатайство о допросе ряда сотрудников миграционной службы.

Кроме того, адвокаты по-прежнему настаивали на допросе самого Саакашвили и ответчика, президента Украины Петра Порошенко. "Пусть президент (Порошенко — Ред.) нам скажет, чем руководствовался в 2015 году, когда предоставлял гражданство Саакашвили, будучи его другом… и чем руководствовался в 2017 году, когда так спешно лишал гражданства Саакашвили", — сказал адвокат Руслан Чернолуцкий.

"В заседании объявляется перерыв до 13 апреля 10.00", — сказала председательствующая судья.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. В октябре Саакашвили сообщил, что получил из администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.